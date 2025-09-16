Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva bajada de impuestos de Ayuso que ayudará a miles de trabajadores

Isabel Díaz Ayuso en el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid. Alberto Ortega Europa Press

La apertura del nuevo curso político ha dejado muchas novedades encima de la mesa de los presidentes y representantes más activos. Una de las figuras que más ha dado que hablar en los últimos días ha sido Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid había preparado a conciencia el mes de septiembre con una batería de propuestas destinadas a mejorar la vida de los madrileños. Pero sobre todo, a intentar solucionar sus problemas más graves como el acceso a la vivienda o encontrar un trabajo.

Muchas de estas nuevas medidas que entrarán en marcha próximamente están destinadas a mejorar la situación de muchos trabajadores. Y una de las más importantes es la que afecta a hosteleros y locales comerciales de Madrid.

La decisión de Isabel Díaz Ayuso ha sido una nueva rebaja de impuestos destinada a aquellos trabajadores de este sector con más de 50 años de actividad, es decir, los que se denominan 'comercios con solera'.

Más concretamente, esta nueva ayuda consistirá en que estos comercios tendrán una bonificación del 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta fue una de las medidas que la dirigente dio a conocer en el Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid.

¿Cómo se aplicará la nueva bajada de impuestos?

Isabel Díaz Ayuso tiene buenas noticias para una parte de los hosteleros y comerciantes de Madrid. A partir de ahora, los contribuyentes que adquieran la titularidad de un inmueble que haya funcionado durante más de medio siglo y en el que se pretenda seguir con su actividad, podrán aplicar una deducción del 95% en dichos tributos.

El Ejecutivo madrileño calcula que esta nueva medida podría beneficiar a más de 1.500 establecimientos de toda la comunidad. Según la presidenta, el objetivo y el reto que persigue esta medida es facilitar una transición más dulce en pro del relevo generacional que necesita el sector.

Muchas veces, el hostelero o propietario que finaliza su vida laboral se encuentra con muchas trabas a la hora de traspasar su local. Para facilitar estas labores, se favorecerá la gestión al eliminar parte de la carga tributaria asociada.

Gracias a este paso, se garantiza la viabilidad de estos negocios de larga trayectoria y que desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso consideran una seña de identidad de los municipios madrileños. Sus comercios son parte de la particular idiosincrasia de la capital y de su entorno.

A su vez, el gobierno de la Comunidad de Madrid continúa con la línea a seguir que ha ido caracterizando su gestión en los últimos años, marcada por continuas rebajas fiscales. La política tributaria de los gobiernos de Ayuso acumula ya 32 bajadas de impuestos desde el año 2019.

Según datos del Ejecutivo de la Asamblea de Madrid, estas medidas han supuesto ya un ahorro para los madrileños de casi 40.000 millones de euros. Es decir, una medida que rondaría los 10.000 euros por contribuyente.