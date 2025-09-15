Óscar López, "orgulloso" de las protestas por Gaza en la Vuelta, señala un nuevo objetivo: "Algo habrá que hacer en Eurovisión"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Público, Óscar López, durante el desayuno de Europa Press este lunes. Eduardo Parra / Europa Press

"El pueblo madrileño no es de agachar la cabeza ni de mirar para otro lado. Ayer dio un grito al mundo en contra del genocidio y en defensa de la paz". Así lo ha declarado este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en relación con las protestas que se dieron en Madrid por la situación en Gaza y que obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta España.

De esta forma, ha afirmado sentir "orgullo". "Me enorgullece formar parte de un Gobierno que no mira para otro lado, que está cooperando. Es un orgullo que España sea conocida y reconocida por rechazar y combatir ese genocidio", ha dicho el también secretario general del Partido Socialista (PSOE) en Madrid durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press.

"Me alivia saber que miles de personas se movilizan contra ese genocidio, porque se llama así y no tiene otro nombre", ha remarcado, definiendo el conflicto en Gaza como de "insoportable e intolerable".

"Quienes hoy se indignan no son conscientes de que están muriendo decenas de miles de personas inocentes en Gaza y lo que está pasando en Palestina es insoportable". Y es que sus declaraciones vienen dadas después de las críticas recibidas, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de alentar unas propuestas que se han saldado con 22 policías heridos y varios detenidos.

En este sentido, ha asegurado que "todo lo que sean mensajes para generar presión" con el objetivo de que "acabe el genocidio" le "parecerán bien". "Las cifras más serias dicen que van más de 60.000 personas masacradas. Hay que saber redimensionar".

Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España.



Al revés.

Habla muy bien del pueblo de Madrid.



Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados. — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) September 14, 2025

Además, ha mencionado que "todos los grandes acontecimientos deportivos han servido de escaparate para reivindicaciones", por lo que ha opinado que "no hay una causa más justa" para reivindicar que esta.

Se ha hecho eco de unas palabras manifestadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. "Hace tres días en la televisión francesa decía que Pedro Sánchez ha salvado el honor de Europa en Gaza", ha señalado López. "España está siendo reconocida como referencia mundial en la denuncia de lo que está haciendo el Gobierno de Israel en Gaza".

Así, ante las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este lunes tras dichas protestas, abogando por que España no participe en Eurovisión si no se logra "expulsar" a Israel, López ha apuntado que para la próxima edición "desde luego habrá que hacer algo". "No hay condiciones para que Israel participe", ha concluido.