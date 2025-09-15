Ayuso advierte de que Sánchez no va a parar tras las protestas de la Vuelta: "Ahora irá a por la Fórmula 1 o el Mad Cool"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que todo lo que ocurrió este domingo en las manifestaciones por Gaza durante la Vuelta Ciclista va "contra Madrid y contra España" y ha advertido de que el Gobierno no va a parar ahí en su particular lucha.

"El problema es que ahora van a ir a por la Fórmula 1, lo están intentando con el Mad Cool, lo van a intentar con cada evento que funciona y que tiene una marca internacional en Madrid", ha denunciado la líder del PP de Madrid en una entrevista en esRadio.

Y todo porque, según Ayuso, el presidente del Gobierno no puede soportar que "en Madrid se esté de delicia en estos días" frente a todos los problemas que tiene con la justicia y la corrupción.

"El turismo es todo el año en Madrid pero especialmente en otoño es excepcional, viene gente de todos los rincones, hace muy buena temperatura, el ambiente de un domingo en Madrid es una maravilla y Sánchez no lo puede soportar".

La presidenta madrileña ha advertido de que "cualquiera que haya visto las imágenes sabe que es capaz de cualquier cosa como cargarse el régimen democrático y liberal español de la Transición" y que ellos tendrán las antorchas, pero el PP las urnas.

"Esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España, con un presidente del Gobierno que ha dicho vosotros tendréis los votos pero yo tengo las antorchas, y ahora mismo en que se va a gobernar aunque perdamos las elecciones, que es el fascismo-comunismo que representa este señor", ha insistido.

Por eso, la presidenta ha querido dejar claro que no piensa quedarse cruzada "de brazos porque no puede ganar el mal" y su intención, junto con la de su partido, es "arrasar en las urnas en cuanto tengamos posibilidad”.

"Nosotros no tenemos nada que ver con esto, que no nos representa, y todo lo que tenemos que celebrar en Madrid y todo lo que viene por delante sigue vivo", ha advertido sobre los futuros eventos que van a seguir viniendo a Madrid pese a la "imagen catastrófica" que se ha dado con la Vuelta.

De hecho, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital van a analizar "el daño reputacional y económico" en la ciudad de estas protestas y ver si tiene que activar algún tipo de reclamación.

"El alcalde y yo hemos hablado. Vamos a trabajar y a hacer un análisis sobre todo el daño reputacional y económico que le ha supuesto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Y ya veremos las decisiones que vamos a tomar", ha querido dejar claro.