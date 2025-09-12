La nueva ayuda de Ayuso para jubilados que viven de alquiler: hasta 525 euros al año para pensiones no contributivas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid. Alberto Ortega / Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región que el Ejecutivo autonómico aprobará una nueva ayuda de 525 euros anuales para personas mayores que reciben una pensión no contributiva sin vivienda propia y que estén pagando un alquiler.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid beneficiará a casi 2.500 jubilados madrileños que ya reciben un complemento estatal y que no ha sido revalorizado.

Esta medida entrará en vigor en 2026, duplicando así las cantidades que actualmente perciben estas personas en situación vulnerable.

En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá recibir esta ayuda el titular del contrato de arrendamiento. En el caso de que sea más de uno, el beneficiario será el primero de ellos.

La Administración General del Estado abona desde 2007 un complemento a pensionistas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, sin vivienda en propiedad y que residan, de forma habitual, en una vivienda alquilada por propietarios con los que no tengan relación familiar o de pareja.

Programa Salud Senior de Madrid

Esta iniciativa presentada este viernes se une al programa Salud Senior que anunció la presidenta madrileña este jueves 11 de septiembre.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el envejecimiento activo, favorecer el mantenimiento de la salud, potenciar la recuperación de la capacidad funcional y mejorar los niveles de autocuidado. Este proyecto pivota en cinco líneas de actuación, algunas de las cuales ya están en marcha y otras son de nueva implantación.

La primera gira en torno a la Unidad de Atención al Usuario, con espacios amables y más accesibles en el centro de salud. En definitiva, un acceso sin barreras donde el mayor se sienta más seguro y acompañado.

En segundo lugar, una Atención Personalizada, Integral y Coordinada que garantice el seguimiento médico y de cuidados, gracias a un equipo completo de profesionales que velen por su salud en esta etapa de su vida, tanto en su centro de referencia sanitaria como en su domicilio.

A estas actuaciones se une Telesalud Senior, herramienta que pone las nuevas tecnologías al alcance y al servicio de los mayores, facilitando la accesibilidad y la continuidad asistencial, reduciendo la brecha digital para que se convierta en un aliado más, gracias a la ayuda y a la formación que les proporcionan los profesionales de Atención Primaria.

Experiencia del Paciente Senior permitirá a los mayores participar en encuestas de calidad en las que aportarán su opinión sobre el trato recibido en la sanidad pública, y seguir avanzando en la mejora de los servicios.

Y finalmente, Activos en Salud Senior incorporará pautas de comportamiento que fomenten la promoción de la actividad y el ejercicio físico para un envejecimiento saludable como parte de su estilo de vida.