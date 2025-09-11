Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva ayuda de Ayuso que permitirá ahorrar miles de euros a las empresas

Históricamente, la Comunidad de Madrid se ha autodefinido por ser una región que le da una gran importancia a su economía. Por ello, es habitual que el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso saque hacia delante medidas para fomentar su crecimiento y facilitar el de todos los madrileños.

Por ello, es habitual que desde el gobierno autonómico se lancen propuestas y proyectos que facilitan la entrada al mercado laboral de los parados de larga duración o que permiten a las madres recibir una ayuda por cada hijo, fomentando así la natalidad.

Sin embargo, uno de los sectores que más atención recibe por parte de las autoridades madrileñas son las empresas. Y hacia ahí va destinada la nueva ayuda puesta en marcha por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

A partir de ahora, Madrid tendrá una norma específica para las empresas familiares, buscando crear un marco de defensa e impulso de un sector que suele pasar por muchas dificultades. El objetivo es que puedan ahorrar miles de euros y que tengan más fácil su gestión, tal y como adelanta Expansión.

Para ello, dispondrán de facilidades a la hora de recibir préstamos o disfrutar de algunas rebajas fiscales, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos y obligaciones. El reto es que estas fortalezcan su desarrollo y que cada vez haya más emprendedores en la región.

¿Cómo es la nueva ayuda a empresas familiares?

Las empresas son uno de los grandes pilares del Madrid de Ayuso. La presidenta las considera fundamentales en la generación de empleo y de riqueza para elevar el nivel de la región. Por ello, siempre han recibido un gran apoyo, incluso en los momentos más duros como durante la crisis de la Covid-19.

Los acontecimientos posteriores como la subida de los costes por la guerra de Ucrania, las políticas de Trump o las crisis climáticas tampoco han contribuido. Sin embargo, ahora, con el arranque del nuevo curso parlamentario, llegará una nueva medida para seguir fortaleciendo el tejido empresarial.

Especialmente las empresas familiares, las cuales contarán a partir de ahora con nuevas rebajas fiscales y con mayores facilidades para solicitar préstamos con los que acometer nuevas inversiones. Estas pueden ir desde la adquisición de medios productivos hasta la compra de terrenos.

Otro de los puntos que se potenciará es la reducción de las cargas administrativas y burocráticas, uno de los grandes impedimentos de estas empresas y que ponen en riesgo su seguridad jurídica. El objetivo es crear un entorno estable que fomente las inversiones y el emprendimiento.

Por ello, la Comunidad de Madrid se compromete a poner facilidades para la contratación de servicios como asesorías para estas empresas familiares. Y también el impulso de formación para los perfiles profesionales más demandados.

Desde hace tiempo, los empresarios venían pidiendo algunas medidas como la mejora de la deducción en la cuota del IRPF por la compra de acciones o participaciones sociales, la creación de nuevas deducciones en la Renta para la compra de títulos o participaciones en entidades de capital riesgo o el incremento de la bonificación por transmisión de la empresa familiar, tanto intervivos como mortis causa.

Otra de las peticiones más recurrentes era la flexibilización del concepto de empresa familiar a la hora de acceder a bonificaciones. Ahora, las nuevas medidas intentarán satisfacer en la medida de lo posible las peticiones realizadas por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar.

Esta es una pelea que la AMEF mantiene desde mayo de 2023, cuando se produjeron las últimas elecciones autonómicas, y que el expresidente Antonio Lence ya puso sobre la mesa. Una labor que ahora continúa su sucesora en el cargo, Blanca Hernández.

La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar buscó protección en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ante la "presión incesante" ejercida por el gobierno nacional. Ahora, más de dos años después, algunas de estas peticiones se hacen realidad.