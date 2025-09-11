Ayuso prioriza la energía nuclear: más investigación y alianzas para pequeños reactores modulares

El Gobierno de la Comunidad de Madrid cree en el futuro y la viabilidad de la energía nuclear. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lo ha repetido en multitud de ocasiones y desde su equipo han llegado, incluso, a apostar por poner en marcha "pequeños reactores nucleares" ante la falta de suministro eléctrico de la que alertan.

Por ello, no es de extrañar que durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid, la presidenta vaya a anunciar una estrategia para aumentar en la Comunidad de Madrid las investigaciones sobre energía nuclear.

Tal y como ha podido confirmar Madrid Total, el gobierno regional coordinará las nuevas líneas de trabajo relacionadas con esta materia desde el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Energía.

Según han podido adelantar, el centro priorizará la captación de fondos para este fin y participará en los eventos europeos que fomenten el conocimiento nuclear. Para ello, se destinarán al menos dos contratos para científicos especializados dentro del programa de becas Gabriella Morreale.



Aunque el consejero de medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, dejara caer durante una sesión de la Asamblea de Madrid de mayo de 2025 la posibilidad de que la región albergara mini reactores nucleares, el planteamiento regional (por ahora) no va tan allá.

Desde la sede del Gobierno regional adelantan que la presidenta de la Comunidad de Madrid prevé aumentar el papel regional en investigaciones sobre energía nuclear, con el objetivo de aprovechar sus ventajas y potencialidades dentro de sus competencias.



Aunque la iniciativa la ha anunciado Ayuso, será un trabajo conjunto de varias consejerías: Educación, Ciencia y Universidades y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Para coordinar el trabajo entre Novillo y Emilio Viciana (consejero de Educación) se utilizará la figura del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Energía, que "a partir de ahora" abrirá nuevas líneas de investigación en proyectos relacionados con la energía nuclear.



Este centro, que mantendrá también todos los estudios que ya tiene abiertos en otras energías, participará en los eventos europeos que fomenten investigación y desarrollo de la energía nuclear. Es decir, que el Gobierno de Ayuso no deja de apostar por las energías renovables, sino que abre la puerta a la investigación de las nucleares cuando el Gobierno de España tiende a su cierre.

Entre estas iniciativas que van a llevar a cabo el Ejecutivo regional destaca la Alianza industrial europea de los SMR (pequeños reactores modulares), a la que optará junto con todas las empresas del sector que estén interesadas en estos avances.

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades destinará, al menos, dos contratos asociados al programa regional Gabriela Morreale, que facilita la contratación estable de científicos de primer nivel para liderar grupos de trabajo en esta materia.

Fondos para la energía nuclear

Igualmente, se priorizará la captación de fondos para las líneas de investigación relacionadas con la energía nuclear, que también recibirán financiación específica dentro del Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica.

Tras el apagón que sumió a España en la más absoluta oscuridad el pasado 28 de abril, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso empezó a denunciar la falta de planificación del Gobierno central y les culpó de lo ocurrido relacionándolo directamente con el cierre de centrales nucleares.

El argumento, además, les servía para dar más argumentos a la campaña contra el cierre de Almaraz que tanto Ayuso como otros líderes del PP habían protagonizado en el mes de febrero. Dos meses antes del gran apagón.

A finales de febrero, la presidenta trasladó hasta Extremadura, donde la viabilidad de la central nuclear de Almaraz está comprometida, para hacer una defensa férrea de este tipo de energía y recordar que mientras que España apagaba sus reactores nucleares, en Europa alargaban su vida útil ante la falta de alternativas.

"La campaña trasnochada y sin rigor de algunos contra las centrales nucleares nos va a hacer todavía más rehenes de los combustibles fósiles", denunció la presidenta en su visita a Extremadura. Especialmente criticó la creciente dependencia del gas ruso, que representa "el 21% de todo el que compra España". "Algo muy preocupante, aún más ante la actual situación internacional", señaló.

Tras esos actos, ocurrió el gran apagón, y el Gobierno de Madrid reactivó su demanda. Fue entonces cuando Novillo abrió la posibilidad a que esos mini reactores estuvieran en la región, aunque, por el momento, el plan de Ayuso sólo es seguir investigando en ese campo.