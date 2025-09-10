Ayuso quiere que estudiantes de 21 años "sin formación docente" impartan Matemáticas a niños: tiene que aprobarlo Sánchez

Faltan profesores de Matemáticas. Los últimos datos publicados por el Monitor de la Educación y Formación de la Unión Europea, durante el año 2023 más de 720 plazas de profesores de Matemáticas se quedaron sin cubrir. El problema es nacional y también se deja notar en Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, parece haber encontrado la 'solución'.

Concretamente, la líder regional ha anunciado esta semana que pedirá al Gobierno central de Pedro Sánchez que "de manera excepcional y ante la escasez de profesores" se permita dar clases a los estudiantes de tercero de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías.

Ayuso quiere que, para que esto sea legal, Sánchez y sus dos ministerios educativos realicen las correspondientes modificaciones normativas. Las mismas que ella misma se compromete a realizar para que jóvenes recién licenciados de cualquier ingeniería puedan ser candidatos para entrar en las listas de profesores interinos.

La propuesta ha sido rechazada por completo por los representantes de los docentes, puesto que consideran que obvia algo "básico" en la carrera docente: un máster habilitante que enseñe a los futuros maestros capacidades y competencias didácticas.

Para conocer el rechazo de los docentes es necesario ponerse en contexto. Ahora mismo, cualquier profesor de Educación Secundaria precisa de una carrera universitaria de la rama acorde a la asignatura que va a impartir y, además, un máster habilitante.

Esta segunda formación suele estar ligada a entidades privadas ante la falta de plazas públicas y su coste para estos docentes puede superar fácilmente los 10.000 euros.

Además, y una vez han realizado este máster de un año en el que adquieren competencias docentes, los aspirantes a docentes deben presentarse a las respectivas oposiciones en cada comunidad autónoma. Tras ese proceso, y sólo ahí, pueden optar a formar parte de la lista de interinos.

Ahora Ayuso propone eliminar todos esos trámites y desde los sindicatos educativos lo rechazan de lleno.

Tanto el sindicato independiente ANPE como CCOO han acusado al Gobierno central de improvisar y "degradar" la profesión docente.

"El alumno necesita docentes formados"

Desde ANPE Madrid han exigido a la Comunidad de Madrid dar marcha atrás en este plan educativo. Conscientes de que existe un problema "estructural" relacionado con la falta de docentes, piden al gobierno de Ayuso que se "siente con ellos" para buscar "alternativas serias y responsables".

"Enseñar en un aula requiere una sólida formación pedagógica y didáctica, que un estudiante universitario en mitad de su carrera aún no posee. Esta medida, lejos de reforzar la enseñanza, desprofesionaliza la función docente y degrada la calidad educativa", han explicado a Madrid Total.

Desde su perspectiva, la calidad educativa se va a ver "seriamente degradada" puesto que el alumno tendrá ante sí un docente que no estará formado en la "gestión de aula o la didáctica de las matemáticas".

"Sustituir a profesionales con formación y oposiciones por estudiantes sin cualificación es una vía de precarización que rebaja derechos y degrada la profesión docente", han criticado, al tiempo que aseguran que es una medida que "incumple el marco legal", que establece claramente la necesidad del máster de profesorado para poder ejercer en la enseñanza secundaria.

Un grado de Educación Matemática

En CCOO, por su parte, tampoco hacen una valoración mucho mejor del proyecto. Acusan a la Consejería de Educación de Emilio Viciana de hacer algo que no es "legal" al convertir en profesores a estudiantes que aún no han obtenido el título.

"Esto requeriría cambios de normativa básica como el Real Decreto de especialidades y podría establecer un precedente y por qué en esta materia y no en otra", insiste la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, a Madrid Total.

Además, recuerda que desde hace años los expertos y el sector docente lleva años reclamando crear un "grado de Educación Matemática" y una especialidad en los Grados de Magisterio. Propuestas que no han sido escuchadas por las autoridades.

Isabel Galvín propone que para mejorar en matemáticas y salir de la "ideología" se mire hacia otros países donde tienen notas excelentes en matemáticas en informes como el de PISA, al que tanta importancia ha dado la presidenta regional.

En este sentido, la Secretaria General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid propone que la región se enfoque hacia el llamado "Método Singapur" (también conocido como "Mastery Approach", "Enfoque de Maestría") para la enseñanza de las matemáticas.

Se trata de un sistema educativo que se ha expandido alrededor del mundo por sus buenos resultados y en el que la idea es centrarse en la resolución de problemas y entender el razonamiento lógico que hay detrás.

Es un modelo que deja atrás la memorización del procedimiento para llegar a un resultado y en el que los alumnos aprenden a través del enfoque CPA: "concreto, pictórico y abstracto".

"Me sorprende que desde una supuesta posición no ideológica un gobierno pretenda establecer qué ámbitos de la matemática hay que reforzar. Y me sorprenden todavía más estas guías de contenidos mínimos. Cuando lo que apuntan las buenas prácticas y las investigaciones es en otra dirección", insiste.

Plan de rescate de las matemáticas

Esta propuesta de que los docentes no tengan competencias educativas se ha presentado dentro de lo que Ayuso ha denominado: "Plan de Rescate de Matemáticas". Una propuesta que tiene dos patas: paliar la falta de profesionales y, además, instaurar durante el curso 2025/2027 el 'cálculo mental' durante 10 minutos diarios en las etapas de Educación Infantil y Primaria.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, este proyecto beneficiará alrededor de 800.000 alumnos y más de 1.500 centros educativos de la región, aunque, como ocurre con la idea de los interinos sin un máster habilitante, también ha sido rechazado por los docentes.

Ayuso ha encuadrado este anuncio en su habitual batalla ideológica contra las políticas del Gobierno central, asegurando que la calidad de las matemáticas ha caído por las "recetas ideológicas como las Matemáticas con perspectiva de género".

Para ello, ha anunciado que la Comunidad va a apostar por "la aritmética y la geometría frente a la ideología" gracias a guías de contenidos básicos adaptadas a cada curso para facilitar el repaso continuo de la materia, que serán elaboradas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Del mismo modo, ha anunciado que los estudiantes de Educación Infantil y Primaria dedicarán 10 minutos de cada jornada escolar a practicar el cálculo mental. Una medida con la que los docentes no han contado a la hora de preparar sus unidades didácticas del curso escolar que ya ha comenzado, pero que, según el Gobierno regional, se pondrá en marcha ya mismo.