Ayuso considera a todo feto con latido un miembro más de la familia para pedir todo tipo de ayudas que ofrece su Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles una nueva Ley autonómica que permitirá considerar al concebido no nacido como un miembro más de la familia.

La medida, que se enmarca en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad de la región, busca que los progenitores puedan acceder a todas las ayudas y beneficios como si el bebé hubiera nacido.

En una entrevista en Espejo Público, Ayuso ha explicado que la propuesta se concretará en el próximo Debate del Estado de la Región (DER) y que el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley en los próximos meses.

Con esta medida, Madrid será la primera comunidad autónoma en reconocer este derecho de forma universal, dado que Galicia cuenta con una norma similar, aunque limitada únicamente a las familias numerosas.

Fuentes de la Consejería de Familia confirman a Madrid Total que el procedimiento para acreditar la existencia del concebido será “muy sencillo”: bastará con presentar un informe o certificado médico validado por un facultativo en el momento de solicitar la ayuda regional. Ese documento acreditará la gestación y la fecha prevista de parto.

La medida permitirá que, desde que se confirme el embarazo, las familias tengan en cuenta al bebé en las convocatorias de ayudas que dependen de la renta de la unidad familiar.

Entre ellas, las becas de Bachillerato, de primer ciclo de Infantil en centros privados, de comedor escolar o el alquiler joven. También se aplicará a las deducciones fiscales en el IRPF, a los beneficios por gastos escolares y a la exención de tasas o tributos en la compra de vivienda de segunda mano.

Además, cuando una familia con dos hijos esté esperando un tercero, podrá acceder ya a los beneficios reservados a las familias numerosas.

"El concebido está aquí, vive y tiene que contar ya para la unidad familiar, porque tú cuando tienes que hacer tus cuentas para llegar a fin de mes, organizar los transportes para una familia o tienes que ir solicitando escuelas, él está ahí", ha defendido la presidenta.

La propia presidenta ha confesado en su entrevista que, en un primer momento, se barajó fijar como referencia las 21 semanas de gestación —una vez superado el primer trimestre, en el que la probabilidad de aborto espontáneo es de uno de cada cuatro embarazos—, pero finalmente se decidió que el reconocimiento se produzca desde el inicio del embarazo, en el momento en que exista latido fetal.

El Gobierno regional recuerda que esta nueva iniciativa se suma a otras ya en marcha, como la ayuda de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años, que Ayuso presentó en el marco de la misma estrategia de apoyo a la natalidad y la conciliación.