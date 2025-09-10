Ayuso sobre la apertura de juicio oral al fiscal general: "Pedro Sánchez se va a sentar en el banquillo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra Pedro Sánchez en una entrevista en Antena 3, en la que ha afirmado que el presidente del Gobierno "se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal y estaban en el mismo contubernio para destrozar a un rival político".

Ayuso ha sostenido que el caso que va a llevar a juicio oral al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es la respuesta de una estrategia del Gobierno central contra ella. Algo que, a su parecer, "compromete directamente a Sánchez".

"Porque esto en realidad va contra mí, y, por tanto, es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal, porque es su responsabilidad y porque ellos, juntitos, han borrado los móviles, han borrado pruebas y estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mí, para destrozar a un rival político", ha añadido.

La dirigente madrileña ha advertido de que, a su juicio, un hecho de esta magnitud sería insostenible en cualquier democracia consolidada. "En cualquier país democrático esto no habría ocurrido y, de ocurrir, por supuesto que el presidente del Gobierno debería presentar su dimisión", ha puntualizado.

Del mismo modo, Ayuso ha usado su entrevista televisiva para insistir en que Sánchez ha traspasado todos los límites al "utilizar los medios del Estado, al Estado en sí mismo, para intentar atacar personalmente a un rival político".

Según ha remarcado, esta actuación supone "un atentado contra la alternancia democrática y contra la separación de poderes", principios que, ha dicho, deberían estar blindados frente a cualquier injerencia del Ejecutivo.

Por otro lado, la presidenta del PP de Madrid ha criticado que los que se dan ahora "golpes en el pecho defendiendo la honorabilidad y la inocencia del fiscal", no lo han hecho con su pareja, Alberto González Amador.

"Pido lo mismo para un señor particular que, de no ser mi pareja, no estaría en ningún lado", ha sintetizado mientras aseguraba que sólo ha defendido de forma pública una vez a González Amador.

"Ni es verdad cómo se está contando, ni es verdad porque aquí ha habido un problema de revelación de secretos que es un delito gravísimo y en un momento de relaciones entre un particular su abogado de la Fiscalía esto en el momento, en el que rompes esa cadena tú ya estás rompiendo su presunción de inocencia", ha insistido.

Ayuso ha atacado a RTVE a la que ha calificado como "medio del régimen" porque "Pedro Sánchez se está comportando como un auténtico autócrata con los medios de todos los ciudadanos"

"La radiotelevisión pública española jamás ha dado tanta vergüenza y ha creado tanto dispendio contra las privadas, por competencia desleal, utiliza la barra libre de cómo puedo destrozar la imagen de este particular porque sale con Ayuso o porque ya hemos decidido que es culpable", ha finalizado.