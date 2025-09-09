El pueblo de la sierra donde una división ha dado la mayoría al Gobierno: "Nos bloqueaban en todas las votaciones"

Arranca un nuevo curso político y un pueblo de la sierra madrileña lo hace recuperando su mayoría absoluta tras un año de división en sus filas. Hoyo de Manzanares da ahora la bienvenida a un nuevo concejal, Daniel Morera, que le devolverá el grueso de votos a la coalición de PP y Vox.

El nuevo edil de Hacienda y Personal toma su cargo apenas un mes después de que Ana María Lorenzo, que anteriormente se hacía cargo de las materias de Administración Local, Movilidad y Transporte, devolviera su acta tras desligarse del partido y pasar más de un año dentro del grupo de no adscritos.

Fue en el mes de noviembre de 2023 cuando Lorenzo fue apartada de dos de sus competencias "por falta de trabajo", según confirma la alcaldesa del municipio, Victoria Barderas, a Madrid Total. Ya entrado 2024, la regidora le retiró la primera tenencia de la alcaldía "por falta de resultados, de compromiso, de responsabilidad y de asistencia, entre otras cosas".

Tras esto, Lorenzo decidió separarse del Partido Popular y continuar la legislatura en el grupo de no adscritos. Una vez tomada esa decisión, la concejala "se dedicó a bloquear y votar todo lo contrario a lo prometido cuando nos presentamos a las elecciones municipales", según asegura la alcaldesa.

"En el mes de junio me senté con esta persona para decirle que, por las diferencias que hubiera tenido con el Grupo Municipal Popular y por haberle quitado competencias, no podía seguir influyendo en las cosas tan necesarias para el municipio de Hoyo de Manzanares".

Finalmente, la ahora exconcejala renunció a su acta devolviendo la mayoría absoluta a PP y Vox. Así, en el próximo pleno tomará el cargo Daniel Morera, que se encargará de la cartera de Hacienda y Personal.

El edil ya había formado parte del Gobierno de Hoyo de Manzanares en el año 2011, cuando ocupó las mismas funciones que las actuales. Incluso durante la actual legislatura asumió un rol de asesor en estas mismas materias.

"Problemas de salud"

Por su parte Ana María Lorenzo alegó "problemas de salud" al comunicar su decisión de renunciar a su acta en el Ayuntamiento: "Ceso como concejal no adscrita de esta corporación municipal por motivos de salud y bajo la recomendación de varios médicos me veo en la obligación de tomar esta triste decisión".

Aseguró que su función como servidora pública es algo "vocacional", aunque desde ese momento dio por cerrada su vida política.

Victoria Barderas, alcaldesa Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares

Además, quiso agradecer a la primera persona que "confió" en ella "en 2015 en esta andadura política: don José Ramón Regueiras". No se olvidó de su familia y mucho menos de "los concejales y concejalas de otras ideologías políticas porque me han dado su apoyo en momentos muy duros, siempre han estado ahí".

"Por supuesto no quiero dejar atrás al personal del Ayuntamiento que siempre ha estado ahí cuando he tenido mis dudas y he trabajado con ellos, son increíbles. Les deseo lo mejor en estos dos años que les queda de legislatura", finalizaba su comunicado.

"Podemos aprobar presupuestos"

Ahora, tras recuperar la mayoría absoluta, el ejecutivo podrá poner en marcha muchos de los proyectos que se habían quedado bloqueados por la falta de apoyos y la pérdida de la mayoría absoluta. Todos ellos son aquellos que superaban en un 10% el presupuesto, es decir, inversiones superiores al millón de euros.

"Lo que hicimos desde el equipo de Gobierno, en minoría, fue no llevar proyectos que superaran el millón. Hemos llevado 900.000 euros en asfaltado o 500.000 en acerado". Además, gracias a la llegada del nuevo concejal, podrán presentar sus presupuestos que hasta ahora estaban bloqueados.

"Esto sí que nos devuelve la hoja de ruta también a cosas como, por ejemplo, la condonación de un crédito que tenía el Ayuntamiento de 600.000 euros, que requería la mayoría en pleno. Ahora mismo el Consistorio se encuentra en unas cuentas muy saneadas con 2.600.000 euros de remanente y no necesita tener créditos ni préstamos".

También se van a poder desbloquear los pagos a proveedores. Al ser un municipio pequeño, de unos 9.000 habitantes, los plenos se celebran cada dos meses. Por ello, la alcaldesa reclamaba la necesidad de que algunas cosas pasaran por la Junta de Gobierno.

Ahora el camino se vuelve a abrir para que eso suceda. "¿Se puede gobernar en minoría? Sí, pero hay determinadas cosas que al final deben pasar por pleno. Entonces, la agilidad que te da una Junta de Gobierno, cada 15 días, pues es mucho más inmediata".