Se buscan vecinos en este pueblo a 30 minutos de Madrid que ya es la nueva Moraleja: "El comprador busca calidad"

El mercado inmobiliario de la Comunidad de Madrid es uno de los más difíciles de entender. Tanto si hablamos de la capital como si hablamos de unos municipios que, a su alrededor, no han parado de crecer y crecer en los últimos años, ampliando la escasa oferta disponible.

Sin embargo, Madrid tiene un problema en cuanto a la búsqueda de vivienda se refiere. Y es que los precios han crecido incluso más de lo que lo ha hecho una demanda situada ya en cotas disparatadas. Es por ello que la vivienda media se ha encarecido mucho en los últimos años.

Por ello, cada vez más personas han empezado a probar suerte un poco más allá de las fronteras de la ciudad de Madrid. Y cada vez más municipios se han convertido en oportunidades perfectas para nuevas edificaciones. Uno de los casos más llamativos es Torrelodones.

A pesar de que su nombre nunca aparece como uno de los municipios de referencia de la periferia, este pueblo a unos 30 minutos de la capital de España se ha convertido en una opción que empieza a brillar con fuerza. De hecho, los expertos inmobiliarios consideran que ha entrado "en la liga del mercado inmobiliario prime del noroeste de Madrid".

El primer rasgo que confirma este auge es que los precios han subido un 7% en muy poco tiempo. Y hay varios motivos que explican este cambio de tendencia y que intentan dar una conclusión fiable al nuevo y particular éxito de un municipio como Torrelodones.

Torrelodones, el pueblo de moda de Madrid

Históricamente, Torrelodones había sido un municipio considerado como una de las opciones secundarias de la sierra de Madrid. Sin embargo, en los últimos años ha pasado a convertirse en una de las zonas más codiciadas del mercado residencial.

Los nuevos compradores han pasado de ser familias que buscaban huir de los altos precios de Madrid a ser personas que buscan la discreción y calidad de vida. Por ello, en muy poco tiempo, los precios de algunas de sus zonas han pasado a rivalizar con los de Valdemarín o La Moraleja.

El principal motivo por el que Torrelodones ha sufrido este cambio de paradigma inmobiliario es porque el crecimiento que han experimentado zonas como Las Rozas o Aravaca han generado un efecto contagio en los municipios cercanos.

El crecimiento de esta demanda ha provocado también que el perfil del comprador se amplíe, buscando ahora vivienda de calidad, privacidad, entorno natural y buena conexión con Madrid.

Miguel Ángel Cantos, director de ventas de Engel & Völkers de Madrid alrededores y experto inmobiliario, valora así este cambio: "Hoy, Torrelodones compite con los grandes referentes del noroeste. Ya no es una alternativa: es un destino consolidado".

Este especialista, gran conocedor del sector, asegura que el perfil del comprador ha mutado en los últimos tres años. Ya no son familias de clase media. Y entre el 12% y el 15% de las operaciones de alto standing corresponden a compradores internacionales.

Además, en una línea muy cercana a la buscada en la capital, los compradores pasan a ser también europeos del norte (Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia), norteamericanos expatriados de sectores tecnológicos y financieros y latinoamericanos con alto poder adquisitivo.

"El nuevo comprador busca calidad de vida, privacidad, buenas conexiones y acceso a colegios internacionales. Se observa una tendencia a buscar viviendas llave en mano, con diseño contemporáneo, acabados premium y servicios integrados, lo que ha contribuido a la revalorización de la zona y al alza de la demanda de propiedades exclusivas”, afirma Cantos.

Por todo ello, Torrelodones se consolida como un nuevo polo de atracción inmobiliaria. Solo en 2025, los precios han subido un 6,9%, pasando de los 875.000 euros a los 935.000 euros de media. Además, el tiempo medio de venta se ha reducido a la mitad.

Actualmente, las operaciones se cierran en tres o cuatro meses, frente a los ocho habituales hace apenas un año. Con un precio medio de entre 2.700 y 3.200 €/m² en unifamiliares, y hasta 4.000 €/m² en pisos plurifamiliares, la localidad muestra músculo también en el mercado de lujo: hay en cartera cinco viviendas de segunda mano por encima del millón de euros y diez promociones nuevas exclusivas.

No obstante, todos tienen cabida en Torrelodones, ya que se ofrecen desde pisos urbanos hasta chalets unifamiliares con amplias parcelas. Las zonas más demandadas son Los Peñascales, La Colonia y Torrelodones centro. Aunque si hay un barrio que se ha puesto de moda es La Navata. Dentro de las pretensiones medias destacan las casas con un mínimo de 250 metros cuadrados construidos y parcelas de al menos 500 metros cuadrados.