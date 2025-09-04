Es oficial: La Comunidad de Madrid confirma el nuevo sistema que ascenderá o cesará a los funcionarios este 2026

La Comunidad de Madrid ha dado un paso que marcará un antes y un después en la forma en la que se evaluará a sus funcionarios. Y es que a partir de este 2026, todos los empleados públicos de la región tendrán que pasar por un sistema anual de evaluación de su trabajo.

Una vez obtenidos los resultados, quienes cumplan bien con sus funciones podrán subir de nivel en la carrera profesional e incluso recibir un extra en su nómina, mientras que quienes tengan bajas evaluaciones podrían llegar a perder su puesto.

El sistema afectará a unos 40.000 trabajadores de la administración regional y según explica el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el objetivo es "promover la excelencia en la atención al ciudadano" e "incentivar el talento y el esfuerzo de los trabajadores públicos".

Cómo funcionará la evaluación

Cada año, los funcionarios serán evaluados según su desempeño. Las valoraciones positivas permitirán ascender en la carrera profesional, mejorar la movilidad interna y cobrar un complemento económico.

Pero si las evaluaciones son negativas, puede haber consecuencias serias. El decreto establece que, si un funcionario acumula tres o más evaluaciones insuficientes en cinco años, se abrirá un proceso de remoción del puesto si entró por concurso, o se procederá al cese si su cargo es de libre designación.

Tal y como aclara el documento oficial, "el procedimiento de remoción en el puesto obtenido por concurso o de cese en el caso de puestos de libre designación se ajustará a lo que al respecto esté establecido en el ordenamiento vigente".

Ahora, la carrera profesional se organiza en cinco niveles. Todos los funcionarios comienzan en el nivel 1, el más básico, y pueden llegar hasta el nivel 5, el más alto.

Para avanzar, será necesario cumplir un tiempo mínimo en cada nivel y tener evaluaciones positivas. Por ejemplo, se necesitarán cinco años en el primer nivel y seis años en los siguientes niveles.

Además de la antigüedad, se valorarán otros méritos: la formación recibida o impartida, el compromiso con el servicio público, la ocupación de puestos difíciles y el nivel de absentismo. La idea es que el reconocimiento sea justo y se base en el esfuerzo real de cada trabajador.

Quién puede optar

El sistema estará disponible para todos los funcionarios y personal eventual de la Comunidad de Madrid, incluidos organismos autónomos y entes públicos. El personal laboral seguirá lo que marque su propio convenio colectivo.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y comenzará a aplicarse en 2026. Las primeras solicitudes para subir de nivel podrán presentarse en 2027.

Con esta medida, Madrid se convierte en la primera región de España en aplicar un sistema de evaluación anual obligatorio para sus funcionarios. Según García Martín, "queremos que el esfuerzo tenga un reconocimiento, y que quien trabaja bien pueda progresar en su carrera".

Y es que se trata de un cambio que busca profesionalizar la administración y mejorar la calidad del servicio público en la capital.