Elisa Vigil, diputada madrileña, rotunda con la crisis en España: "En 2008 teníamos ahorros y hasta una segunda vivienda"

España vive un momento complicado. El mes de septiembre ha comenzado y arranca así un nuevo curso a todos los niveles. También en el ámbito político. Y una de las situaciones más representativas es el enfrentamiento que existe entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez son rivales políticos declarados. Y eso provoca que desde ambos frentes se produzcan ataques cruzados. Muchos de ellos hacen referencia a la situación económica, la que se considera más estable en la región que en el conjunto del país.

Por ello, no es de extrañar que personas del equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid critiquen la labor del PSOE y del Gobierno. Uno de los últimos ejemplos lo ha protagonizado Elisa Vigil, diputada madrileña, quien ha comparado la situación actual con la que se vivió en España en el año 2008.

En ambos casos, la dirección del país también estaba en manos socialistas. En aquella época, bajo el mando de José Luis Rodríguez Zapatero, España entró en una gran fase de recesión que a muchos les recuerda a la situación actual.

Sin embargo, Elisa Vigil ve una notable diferencia y es que los españoles antes estaban más preparados para hacer frente a ese problema. Así lo expresa durante su paso por el espacio Sin Filtro Podcast, donde analiza y compara ambas situaciones.

¿Qué diferencia hay con la España de 2008?

No corren tiempos fáciles en España. La situación económica del país es comprometida, ya que muchas personas sufren para cubrir sus necesidades básicas. Y, sobre todo, para tener una vivienda digna. Este seguramente es el mayor problema que ahora mismo vive la sociedad.

Elisa Vigil, para poner en su justa medida los problemas que tiene la España actual, hace una comparativa con la otra gran crisis que vivió el país al margen de la provocada por la Covid-19. "La economía española... Yo no creo que estemos mejor que en 2008, ni muchísimo menos".

La respuesta ante esa premisa se encuentra, a su juicio, en Bruselas: "Lo que pasa es que tenemos una economía dopada. Estamos a cocaína pura de fondos europeos". Para Elisa, lo realmente complicado llegará cuando ese grifo se cierre definitivamente.

"En el momento que dejen de entrarnos los fondos europeos la leche va a ser... Vamos sin frenos y vamos a perder todos los dientes". Para la diputada del Partido Popular tenemos muchas menos armas para defendernos de la adversidad que hace casi dos décadas.

"No es real que nuestra economía vaya bien cuando tienes una cosa que se llama fijo discontinuo y tienes más gente así que en fijo. No es que estemos peor que en 2008. Estamos muchísimo peor que en 2008".

"En 2008 la gente todavía tenía ahorros, tenía una segunda residencia o una tercera que podía vender en un determinado momento, pero actualmente la gente no tiene nada. Y nada es nada. Y encima lo poco que tienes, te lo 'mangan'. Se lo lleva crudo este Gobierno".

Una dura reflexión la que hace Vigil que, para muchos, es la clave de todo: "Tú en el momento en el que estás pagando el 50% de impuestos de todo lo que ganas en un año... Estás trabajando la mitad del año para pagar a un Gobierno corrupto... Está todo mal. Es que nos tenemos que dar cuenta los españoles".

Y por último, hace referencia a una queja muy habitual que tiene el español medio, que son las famosas subvenciones y ayudas que se destinan a personas que seguramente no las merezcan tanto como otras más necesitadas: "¿Cuántas paguitas hay? ¿A quién se le dan? ¿Por qué se le dan? ¿En concepto de qué?".