Ya es oficial: esta es la nueva ayuda de 11.000 euros de la Comunidad de Madrid para parados de larga duración

Si hay una institución pública en España que se ha caracterizado en los últimos años por intentar potenciar sus mercados internos, esa es la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso ha podido presumir recientemente de muchas de sus medidas en el ámbito económico.

Una de las identificaciones más recurrentes que se hace con la región central de España en estos momentos es, por ejemplo, que se trata de la comunidad que ofrece mayores beneficios fiscales. Sin embargo, Madrid también es conocida por ser una zona impulsora de medidas sociales.

Recientemente, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su interés por potenciar a uno de los sectores más desfavorecidos: los parados con mayor dificultad para encontrar trabajo. Por ello, ha decidido destinar una importante partida económica para incentivar su reinserción al mercado.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gran incremento en la concesión de subvenciones directas para fomentar la contratación de estas personas. Una inversión total que va a superar los 30 millones de euros y que está previsto que beneficie a miles de personas en la Comunidad.

Unas ayudas que están dirigidas, además, hacia personas realmente necesitadas, ya que pretenden potenciar la contratación indefinida de personas que se encuentran en paro, pero que están catalogadas como de difícil reinserción al mercado laboral.

Nuevas ayudas a parados en Madrid

Se podría decir que la Comunidad de Madrid tiene buenas noticias para los parados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado un incremento en las subvenciones directas para la contratación de personas paradas con mayor dificultad para encontrar trabajo.

El plan establecido se ha diseñado para que estas nuevas contrataciones sean indefinidas y el incremento en la inversión es de 7 millones de euros. Estas nuevas ayudas oscilarán entre los 5.500 y los 11.000 euros e irán destinadas a autónomos, empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro.

Una iniciativa que ya ha recibido su luz verde y que parte desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a aplicarse durante lo que resta de este año 2025. Está previsto que estos incentivos beneficien a grupos de especial atención como desempleados de larga duración.

Pero también a mayores de 45 años y, en especial quienes sobrepasen los 55, así como aquellos que trabajen en municipios rurales con menos de 5.000 habitantes. Y la división de estas ayudas será la siguiente.

Las subvenciones directas, de entre 5.500 y 7.500 euros, se dirigen a autónomos, empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro. Por su parte, las cuantías se incrementarán hasta un máximo de 11.000 euros si la persona empleada es mujer, tiene hijos menores de 16 años o ascendientes a cargo en situación de dependencia, pertenece a una familia monoparental o numerosa, o si se trata de la primera contratación realizada por autónomos.

Eso sí, para poder ser beneficiario de esta ayuda se requiere el compromiso de mantener el puesto de trabajo obtenido y el alta en la Seguridad Social por un período mínimo de 12 meses. Esta medida sigue dando forma al plan llevado por la Comunidad de Madrid en los últimos meses.

Desde el año 2023, el Gobierno regional ha destinado más de 46 millones de euros a esta medida, que ha contribuido ya a la contratación de más de 7.300 madrileños en 5.500 empresas, según datos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.