Ayuso, dispuesta a terminar los proyectos 'malditos' de Madrid, vuelve a citarse con Feijóo para iniciar la actividad del PP

El curso político ha dado el pistoletazo de salida en mitad de la legislatura para los presidentes autonómicos y alcaldes que se presentaron a las elecciones de mayo de 2023. La fecha marca un antes y un después: ahora ya nadie mira al resultado del pasado, sino que empieza a engrasar la maquinaria para los buenos resultados de 2027.

Prueba de ello es la semana que tiene por delante Isabel Díaz Ayuso. Este martes reunirá a su equipo en la Residencia Santillana, en Manzanares el Real, para dar el pistoletazo de salida a muchos de sus grandes proyectos.

Algunos parecían imposibles (incluso se podría decir que “malditos”) para sus predecesores; otros son innovadores, como el retorno del modelo de la EGB, único en España.

Ayuso afronta esta primera reunión como un paso previo al viernes, cuando se verá las caras con todo el PP de Madrid y con su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en la tradicional cita de arranque del curso político.

En la residencia de Santillana, el Gobierno autonómico pondrá sobre la mesa proyectos de envergadura que han quedado como símbolos de la parálisis de la región.

El primero, la Ciudad de la Justicia, inaugurada por Esperanza Aguirre hace casi dos décadas y que nunca llegó a levantarse. El segundo, la Ciudad de la Salud, que Cristina Cifuentes anunció hace siete años como una macro reforma del Hospital Universitario de La Paz y que Ayuso quiere reactivar con una nueva facultad de Medicina ligada a la Universidad Autónoma.

Además, la presidenta repasará con su equipo el calendario de otras iniciativas: la nueva fase de la automatización de la Línea 6 de Metro, la entrega de nuevas viviendas del Plan Vive, los preparativos para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid y las medidas que marcarán el inicio del curso escolar 2025/26, entre ellas la eliminación del uso individual de pantallas en las aulas.

La reunión servirá también para perfilar los anuncios que Ayuso llevará al Debate del Estado de la Región los próximos 11 y 12 de septiembre. Una cita muy importante en el calendario regional y que servirá a la presidenta para marcar su hoja de ruta de los dos próximos años. No faltará un repaso a la actualidad nacional, tal y como han confirmado fuentes de la Puerta del Sol a este diario. El Gobierno central prepara un nuevo modelo de financiación autonómica y un cupo catalán que inquietan a Madrid.

Además, la gestión de los menores migrantes, con la repatriación que ha exigido la Comunidad para 38 de ellos, y el posible cierre del centro del Ejecutivo central en Pozuelo, ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, se unirán (seguro) a los temas a tratar.

Arganda del Rey

La semana política culminará el viernes en Arganda del Rey, donde el PP de Madrid celebrará su acto de inicio de curso. Allí, el alcalde Alberto Escribano ejercerá de anfitrión en un evento en el que participará todo el partido y que contará con la presencia de Feijóo, como ya ocurrió el año pasado en Collado Villalba o en 2023 en Alcalá de Henares.

El escenario no es casual: Arganda es uno de los municipios en los que el PP gobierna con Vox tras meses de bloqueo y una relación muy tensa entre ambos partidos.

La llegada de José Antonio Fuster a la dirección de Vox Madrid sirvió para reconducir la situación y abrir la puerta a unos presupuestos municipales, con la intención de marcar distancias con Pedro Sánchez, a quien acusan de gobernar sin cuentas públicas.

Con este doble calendario —la reunión de trabajo en Santillana y el mitin interno en Arganda—, Ayuso quiere exhibir fortaleza, demostrar que los viejos proyectos atascados pueden salir adelante y lanzar el mensaje de que Madrid afronta el nuevo curso político con la maquinaria engrasada y el PP unido.