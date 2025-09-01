El delegado del Gobierno condena la violación de la joven en Hortaleza y se pregunta "qué hacía el menor fuera del centro"

La detención de un menor marroquí por la presunta violación a una menor de 14 años en Hortaleza ha acabado en un nuevo enfrentamiento político entre Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.

Este domingo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidió el reagrupamiento familiar o expulsión de este menor que vive en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, tras su detención por una supuesta agresión sexual a una joven en un parque cercano en la madrugada del sábado.

Este lunes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra la Comunidad por la gestión de los centros de acogida de inmigrantes preguntándose qué hacía el menor arrestado a esas horas fuera de la instalación.

Durante una comparecencia para detallar el balance de criminalidad durante el primer semestre en la región, Martín se ha referido a este hecho y ha destacado que es "importante que se aclaren las circunstancias en las que un menor de un centro puede encontrarse a altas horas de la mañana en la calle", según informa Europa Press.

Además, Francisco Martín ha querido condenar de forma rotunda esta presunta violación y ha pedido que se investigue todo lo ocurrido para aclarar cómo se produjo el suceso.

Los hechos sucedieron en el parque Clara Eugenia, cerca del Centro de Acogida, y fueron los vecinos los que alertaron a la policía al escuchar los gritos de la menor. La Policía se presentó allí y detuvo al adolescente que el juez ha ordenado su internamiento en régimen cerrado este mismo lunes por petición de la Fiscalía.

"Rédito político"

Martín ha insistido en que hay que extremar las medidas y garantizar el buen funcionamiento de los centros de menores, competencia regional, para tratar de evitar estos casos, y la propia Ayuso ha advertido de que "cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones".

El delegado del Gobierno ha pedido a los partidos políticos que trabajen de forma coordinada y que no traten de sacar "rédito político" de la inmigración y de la situación de los menores.

También ha confirmado que tres jóvenes migrantes internos de este mismo centro fueron agredidos por unos encapuchados el domingo, que les "golpearon y asaltaron".

Todo sucedió a las diez de la noche y la agresión fue tal que uno de los menores tuvo que ser trasladado al hospital. Aunque, según ha añadido el propio delegado, ya está dado de alta.

Fuentes de la Policía Nacional, que se encuentra al frente de las investigaciones, han confirmado a Madrid Total que dos de esos tres jóvenes sí vivían en el centro de menores, pero uno de ellos ya es mayor de edad y no vive allí.