Asaltan y golpean a varios menores del centro de Hortaleza tras la agresión sexual a una joven este fin de semana

Varios jóvenes migrantes internos en el Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza han sido agredidos durante la tarde del domingo, 31 de agosto, por unos encapuchados que les "golpearon y asaltaron".

Según ha confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, los hechos ocurrieron a las 22 horas. En ese momento, unos encapuchados "asaltaron y golpearon" a los jóvenes que estaban en las inmediaciones del centro en el que están internos.

Los golpes fueron de tal calibre que uno de los menores tuvo que ser trasladado al hospital. Aunque, según ha añadido el propio delegado, ya está dado de alta.

Desde la Consejería de Servicios Sociales todavía no han podido concretar quiénes son estos jóvenes y en qué situación se encontraban respecto a citado centro.

Mientras tanto, la Policía Nacional se encuentra al frente de las investigaciones.

Violación a una menor

Los hechos ocurren después de que, este domingo, los agentes de la Policía Nacional detuvieran a un adolescente de origen marroquí por una presunta agresión sexual a una joven de 14 años en el parque Clara Eugenia, muy cerca del Centro de Primera Acogida de Hortaleza.

La violación a la menor de edad se habría producido en la madrugada del sábado y los policías procedieron a la detención del menor de forma casi inmediata tras recibir la llamada de un testigo alertando de lo que había ocurrido.

Tras conocerse lo sucedido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicó en sus redes sociales que se trata de un menor no acompañado.

Además, explicó a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que desde la Comunidad de Madrid se iba a solicitar al Gobierno de España el reagrupamiento familiar o su expulsión.

El trámite, como ya ha ocurrido en otras 37 ocasiones, lo va a solicitar la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a la Delegación de Gobierno para que proceda conforme a la legislación vigente. De momento, se desconoce si alguno de los 37 expedientes, ya tramitados por situaciones similares, se ha resuelto de alguna manera.

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del Gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes", ha lamentado la presidenta.

La investigación de la supuesta violación está siendo realizada por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, y se está a la espera de que se puedan dar más datos de cómo ha evolucionado.