Madrid declara la emergencia en varios pueblos por el exceso de jabalíes y permite cazarlos con trampas y arcos

Un grupo de jabalíes en la urbanización La Berzosa, en Hoyo de Manzanares (Madrid). M. H. El Español

La Comunidad de Madrid ha declarado la comarca forestal del Sureste como zona de emergencia cinegética temporal.

La medida, que acaba de ser publicada el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), busca contener el crecimiento de la población de jabalíes, cuyo aumento ha disparado tanto los accidentes de tráfico como los daños en zonas urbanas.

Según la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, entre 2012 y 2023 se registró una media de 120 siniestros anuales por atropellos de jabalíes en la región, además de desperfectos en parques, infraestructuras y mobiliario urbano.

A ello se suma lo que el propio Ejecutivo autonómico describe como un “mayor grado de agresividad” de los animales, con un incremento de ataques a mascotas e incluso a personas.

La declaración afecta a diez comarcas forestales de la Comunidad de Madrid y a los municipios de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y Villaviciosa de Odón.

En el caso del Sureste, donde la media de accidentes con jabalíes ronda los siete al año, el ámbito territorial engloba Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Getafe, Arganda del Rey, Pinto, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña, Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia, Chinchón y Aranjuez, además de parte del Parque Regional del Sureste dentro de Madrid capital.

En estos “puntos negros” del trazado forestal, la Comunidad anuncia un refuerzo de la señalización, mejoras en los cerramientos e instalación de dispositivos de alerta y disuasión para minimizar riesgos.

Medidas excepcionales contra el jabalí

La catalogación como zona de emergencia cinegética temporal permite la aplicación de medidas extraordinarias para reducir la densidad de jabalíes. Entre ellas, se autorizan capturas en vivo mediante jaulas trampa, rifles anestésicos o incluso la caza con arco en entornos urbanos o considerados de seguridad.

Durante la temporada de caza, se habilitan modalidades como batidas, monterías, recechos o aguardos —con posibilidad de esperas los viernes, sábados y domingos—.

Fuera de dicho periodo, se podrán aplicar acciones sobre el hábitat, como el uso de medios de protección para cultivos y explotaciones ganaderas, o la prohibición de alimentación suplementaria.

Además, la orden permite incrementar hasta un 50% las cacerías colectivas en los cotos incluidos en las zonas afectadas, repetir enclaves de caza en la misma temporada, utilizar visores térmicos y emplear aportes alimentarios en las esperas para mejorar la eficacia del control.

Asesoramiento y concienciación

La Comunidad de Madrid se compromete a priorizar las solicitudes de los municipios afectados, ofrecer asistencia técnica a los ayuntamientos y poner a disposición de la ciudadanía información para actuar en caso de encuentro con jabalíes.

El plan contempla también la suspensión de todas las repoblaciones de jabalí en terrenos cinegéticos de la región, salvo en supuestos excepcionales y debidamente justificados.