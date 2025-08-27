Madrid pide a Sánchez que incluya siete municipios más a los ya declarados como 'zona catastrófica' por los incendios

La Comunidad de Madrid ha reclamado este miércoles al Ejecutivo central que "rectifique" e incluya a los 13 municipios madrileños afectados por incendios forestales durante este verano en la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, conocidas como "zonas catastróficas".

En declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha pedido a Moncloa que amplíe de seis a trece los municipios incluidos en esa declaración.

"Hemos acordado la petición al Gobierno central de que no se deje ningún municipio sin declarar esa emergencia de protección civil", ha subrayado.

Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración para seis localidades madrileñas donde se registraron incendios con situación operativa 1 o 2 entre junio y agosto: Villa del Prado (30 de junio), Navalcarnero (17 de julio), Colmenar Viejo (21 de julio), Zarzalejo (28 de julio), Valdemaqueda (8 de agosto) y Tres Cantos (11 de agosto).

Hay que puntualizar que durante el incendio de Tres Cantos, uno de los más importantes que se ha vivido este verano en Madrid, otros territorios limítrofes como Madrid ciudad se vieron afectados pero, ahora, en el listado de municipios que recibirán ayudas no se han visto incluidos.

Así lo ha denunciado el consejero portavoz junto al titular de la cartera de Medio Ambiente, Carlos Novillo. Ambos han lamentado que varios municipios (siete, según sus cuentas) se queden "fuera".

"No nos han explicado nada, no hay ningún tipo de interlocución con las comunidades autónomas".

"Han dejado fuera a los más afectados en cuanto a hectáreas afectadas, pero precisamente se ha dejado fuera a Villamanta, Aranjuez y Madrid capital", ha lamentado el consejero del ramo, Carlos Novillo.

En total, la Comunidad contabiliza trece localidades que deberían estar incluidas: Alcobendas, Aranjuez, Colmenar Viejo, El Escorial, Fresnedilla de la Oliva, Madrid capital, Navalcarnero, Tres Cantos, Valdemorillo, Villamanta, Zarzalejo, Valdemaqueda y Villa del Prado.

De esta forma, quedan fuera del listado del Gobierno central: Villamanta, Valdemorillo, Madrid capital, Fresnedilla de la Oliva, El Escorial, Aranjuez y Alcobendas.

Además, el Ejecutivo regional denuncia que las partidas que van a recibir los afectados por el fuego son "muy mermadas". "Prácticamente, van a dar las ayudas que se reconocen de manera estricta en la propia ley y, encima, llegarán tarde, mal y nunca", ha lamentado Novillo.