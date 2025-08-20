El sur de Madrid también cierra por obras este verano: cortes en carreteras y líneas de autobús o Cercanías afectadas

El tema más hablado este verano es que la ciudad de Madrid se encuentra paralizada por obras tanto en sus carreteras como en sus servicios de transporte público, perjudicando a miles de personas. Pero esta situación no se está dando únicamente en la capital, los vecinos de las localidades del sur también se están viendo afectados por las mismas circunstancias.

Son varias las obras en carreteras que han obligado a cambiar los itinerarios de viaje de cientos de personas que se siguen desplazando pese al periodo estival. Además, los servicios de Cercanías o las rutas de autobús tampoco funcionarán con normalidad durante los próximos días.

Unos "trabajos de reparación estructural" en la M-50 entorpecerán la conexión entre Leganés y Fuenlabrada. Estas obras llevarán al corte total de la carretera M-409, que ya comenzaron el pasado 18 de agosto y se prolongarán hasta mediados de noviembre.

El cierre se realizará concretamente en el punto kilométrico 1.600, justo en el paso sobre la M-50, aprovechando todos los trabajos que se están realizando en esa carretera durante el verano. Existen varias alternativas a la movilidad. Para desplazarse entre Fuenlabrada y Leganés se podrá acceder a la M-409, pero únicamente a través de la vía de servicio que permite incorporarse de nuevo a la carretera, pero ya en los límites de Fuenlabrada.

En el sentido contrario, podrá hacerse la misma maniobra, pero esta vez desde la vía de servicio que da acceso al antiguo centro comercial de la zona.

Mapa de las obras en la M-409 Policía Local Leganés

La M-407 también conecta las dos localidades del sur, concretamente los barrios del Naranjo y Valdepelayos. En esta ruta habrá que bordear el parque de Polvoranca.

Este cierre total no solo afectará a los coches, los servicios de autobuses también tendrán que cambiar sus rutas. Concretamente las líneas 491, 492, 493, 497, N-803 y N-804 sí que cambiarán las rutas, pero ninguna parada se verá directamente comprometida.

Cortes en Getafe

El centro de Getafe también está siendo víctima este verano de cortes en su circulación. La calle Madrid, en el tramo que va desde la avenida Juan de la Cierva a la calle Velarde permanecerá cerrado al tráfico por la reparación de una de las calzadas.

Además de los desplazamientos individuales, también se verá perjudicado el servicio de autobús. Las líneas 428, 441, 442, 443, 448, 450, 488 y N807 contarán con un paso especial para su ruta, aunque el itinerario ha cambiado.

Por ello, tendrán que omitir sus paradas en Calle Madrid, próxima a calle Daoíz; Calle Madrid Esquina Velarde; Calle Madrid junto a Plaza de Victoria Kent; y Calle Daoíz (450). Está previsto que estos trabajos en la calzada finalicen el próximo día 12 de septiembre.

Cambios en Cercanías

Tras el cierre de la línea C5 de Cercanías que conecta Móstoles con Humanes, llegaron las obras del túnel de la estación de Sol, que partieron la C4 a la mitad. Los trenes con origen Parla, finalizan su recorrido en la estación de Atocha, dejando incomunicados a los usuarios con la parte norte.

Pero ahora, eso volverá a cambiar. Desde el viernes 22 de agosto hasta el próximo sábado 30 algunos trenes en este sentido terminarán su servicio en Villaverde Alto, obligando a todo el que quiera llegar a Atocha a coger la C5, que ya ha vuelto a abrir al público.

Además, la C3, que conecta Aranjuez con Chamartín, continúa finalizando su servicio en Atocha también por las obras en el túnel de Sol, que se alargarán hasta el día 1 de septiembre.