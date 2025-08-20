Guerra por la huelga del día 26 en La Paz: Sanidad denuncia que votaron a favor menos de 40 trabajadores de los 7.000

Una "huelga a la inversa". Así definen la "paradójica" huelga que han convocado los trabajadores -sanitarios y no sanitarios- del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Se trata de un acto simbólico con el que pretenden "llamar la atención sobre la dramática falta de personal que sufre este hospital en verano".

"Una frase que decimos todos los sanitarios es que los días de huelga somos más gente trabajando que en un día normal. Vamos a aprovecharlo". Así lo ha trasladado el sindicato de Trabajadores en Red (TERE) de dicho hospital, a la cabeza del movimiento. Y es que, según explican, debido a los servicios mínimos "abusivos" nombrados por la dirección, "aumenta el personal".

"Una vez se hayan designado los servicios mínimos, estos no solo obligan a los huelguistas, sino también a la empresa. Queremos aprovechar esta situación para beneficiar a nuestros pacientes. Nos vemos en la obligación de hacer algo tan paradójico, como es convocar una huelga, para venir todos a trabajar, porque es la única manera de ser personal suficiente", expresan desde el comité de huelga en un comunicado.

Y es que la falta de sanitarios en los centros médicos madrileños es algo latente durante todo el año, pero que se agrava durante los meses del verano, con la llegada de las vacaciones, excedencias y bajas.

De esta manera, los paros para denunciar esta situación tendrán lugar durante 24 horas: desde las ocho de la mañana del próximo 26 de agosto y hasta el día 27 a la misma hora. Una propuesta que fue aprobada durante la asamblea de trabajadores celebrada el pasado jueves 14 de agosto con un 97,4% de los votos, como recogen en dicha información.

En contraposición, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha querido subrayar que "el sindicato convocante apenas tiene representatividad en este centro sanitario".

"La votación a favor de la huelga se celebró sin una asamblea previa y votaron menos de 40 personas, en torno a 37, cuando la plantilla total de profesionales sanitarios y no sanitarios en el hospital supera los 7.000 trabajadores", añaden.

Una afirmación a la que han respondido desde TERE, recordando que "cuando la convocatoria la realiza un sindicato no se requiere ninguna votación, y tampoco que el sindicato convocante tenga un determinado nivel de representación".

"El requisito legal es contar con una mayoría de votos favorables de los asistentes a la asamblea. La normativa no establece un número de participantes o una proporción de la plantilla. Es, por tanto, un trámite que se ha cumplido con creces", afirman.

La Paz: "397 camas cerradas"

Según recoge el cartel de la protesta, durante dicha jornada también habrá una concentración al mediodía en la plaza del hospital. El objetivo es reclamar, entre otras cosas, contratación suficiente de personal, recibir las planillas de trabajo con tres meses de antelación y poder disfrutar de los días de libre disposición.

Son algunas de las reivindicaciones que han venido denunciando los sanitarios de la Comunidad los últimos años. Sobre todo, durante la época estival. En el mes de junio, como publicó este periódico, desde el Sindicato de Enfermería de Madrid (SATSE) señalaron el "cierre de una media de casi el 30% de las camas en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)".

Según sus datos, facilitados por cada centro a la asociación, apuntaban que ocho hospitales cerrarían "1.539 camas en agosto": el Ramón y Cajal, el Príncipe de Asturias, el de Getafe, el Niño Jesús, el del Henares, el Clínico San Carlos y La Paz.

De todos ellos, este último, aseguran desde el comité, es "el que más camas cierra de toda la Comunidad de Madrid", con 397, "un tercio del hospital".

TERE INFORMA!!

Camas cerradas para no contratar y poder cubrir las vacaciones con el mismo personal; zonas de la urgencia cerradas a partir de las 20:00 y 22:00 h hasta las 8:00 d la mañana por falta de personal; Salas a rebosar pacientes HACINADOS;

---'S.O.S'---- pic.twitter.com/v2Yc5fVGgG — Trabajadores en Red La Paz (@TereLaPaz) July 23, 2025

"Los contratos de verano solamente alcanzan a cubrir el 21% de las vacaciones del personal. Esto obliga a cerrar camas. Como la población sigue necesitando recibir atención, el personal restante se ve sobrecargado de trabajo, atendiendo a más pacientes por cada profesional que el resto del año, que ya presentaba unos ratios profesional-paciente muy preocupantes", agregan.

Además, desde el sindicato TERE explican que los trabajadores "no pueden conciliar porque en algunas unidades sacan las planillas cada quince días", y que les "presionan" para no dejarles disponer de los seis días de asuntos propios o de libre disposición anuales, en lo que califican de "maltrato por parte de los supervisores", tal y como ha dicho a Efe una portavoz sindical.

Urgencias en situación "crítica"

En este sentido, desde SATSE también han manifestado la situación "crítica" de muchas Urgencias hospitalarias de la región, precisamente por esta falta de profesionales.

"La falta crónica de enfermeras en la Comunidad está provocando saturación en las Urgencias, mal dimensionadas en la mayoría de los casos e infradotadas de profesionales de Enfermería lo que se traduce en pacientes que no pueden acceder a las plantas de hospitalización por no haber camas disponibles", han comentado en una nota de prensa emitida este martes.

Ponen de ejemplo otros centros como el Hospital Gregorio Marañón, con "casi 100 pacientes pendientes de camas e instalados en las distintas salas y pasillos de Urgencias", donde la atención de las enfermeras se complica por falta de espacio, ausencia de material... Paralelamente, afirman que "mantiene cerrados cuatro servicios con 109 camas que no pueden ser abiertas por falta de enfermeras para atenderlos".

Enumeran así otros tantos hospitales con situaciones similares y "al límite" por "una falta de planificación que ha provocado que no se cubran los contratos previstos". Es el caso del de Getafe, el Clínico San Carlos y el del 12 de Octubre, donde "solo ha sido posible contratar al 50% de las enfermeras autorizadas".

La falta de #enfermeras, el principal motivo para que las Urgencias de Madrid estén ya saturadas.



Pacientes esperando cama durante días por la escasa cobertura de las sustituciones que impide que se puedan abrir camas de hospitalización#FaltanMiles



👉 https://t.co/vkkZUgA0ni pic.twitter.com/95kAwnGzKP — SATSE Madrid (@SATSE_Madrid) August 19, 2025

Por último, en el del Henares apuntan que "la semana pasada estuvieron tres días bloqueadas (no se admitían las Urgencias que venían en ellas) las ambulancias antes del puente", como cuenta el delegado del sindicato en el centro.

En la actualidad, "hay 30 pacientes pendientes de ingresar, mientras se dispone de una unidad de 34 camas cerrada y otra de 24 en la misma situación. La solución que ha tomado el centro es doblar una unidad con 44 camas, pero sin aumentar la plantilla de enfermeras, por lo que sobresaturan a las profesionales", ya que "no se han contratado todas las mensualidades del verano".

La Comunidad señala al Gobierno

Por su parte, la Comunidad de Madrid defiende que garantiza "el derecho de los trabajadores sanitarios y no sanitarios del SERMAS al disfrute de sus vacaciones estivales, sin que suponga una merma en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos".

Dicen así trabajar en el plan especial de verano "adaptando la oferta de recursos a la demanda asistencial, sin que ello pueda ser interpretado como que la Comunidad de Madrid cierra camas en verano".

Asimismo, señala al Ministerio de Sanidad, argumentando que "sigue en la inacción más absoluta, para poner soluciones al grave problema de déficit de profesionales sanitarios que existe en todo el Sistema Nacional de Salud". Especifican, de este modo, que este ha rechazado su propuesta de incorporar 61 plazas de formación para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias: "Solo se han aprobado 11, que además podrían ir en detrimento de plazas en otras especialidades sanitarias".