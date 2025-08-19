Washington DC, la ciudad que nació de un mapa de Aranjuez: el increíble viaje del plano que copió un urbanista en EEUU

Pasear por la capital de Estados Unidos podría resultarnos algo familiar y estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Un estudio de varias universidades españolas ha demostrado que el plano de Washington DC está inspirado en el de la localidad madrileña de Aranjuez.

Así lo ha recogido la revista estadounidense Urban Planning and Development, con una publicación realizada por diversos investigadores de la Universidad de Almería y la Universidad Politécnica de Madrid.

La ciudad norteamericana nació en el año 1791, obra del cartógrafo Pierre L'Enfant, amigo del presidente George Washington. Este habría podido acceder al plano de Aranjuez gracias al monarca español Carlos III, que lo envió a París y a las principales cortes europeas en 1775, año de su constitución.

Se cree que el diseñador, junto a su padre, habrían consultado estos documentos precisamente durante una visita a la capital francesa. Allí se encontraron también con el arquitecto encargado del proyecto madrileño, Manuel S. Carmona, con el que habrían podido conversar.

Durante el desarrollo de su trabajo, el cartógrafo "copió" varios elementos representativos de Aranjuez, que son fácilmente reconocibles con un paseo por sus calles y teniendo la mirada atenta para reconocer todos sus elementos.

'L' en Washington Universidad Politécnica de Madrid

A grandes rasgos, ambas presentan coincidencias en el lugar de colocación de sus edificios más emblemáticos, además de contar con "un sistema radial de 12 avenidas" y un "entramado de calles de trazado trapezoidal".

Según recoge este estudio, el cartógrafo habría necesitado adaptar el plano a la escala necesaria para el terreno sobre el que nacería Washington. Lo haría aprovechando el meandro del río Potomac de igual manera que se hizo con el río Tajo.

También existen semejanzas entre algunas avenidas diagonales de Washington con el sistema de paseos de las huertas renacentistas del Tajo. Entre ellas, se encuentra la Plaza de las 12 Calles de Aranjuez, pues se ve claramente representada en las 12 avenidas que surgen desde el Capitolio hacia otros puntos de la ciudad.

Además, tanto en la capital estadounidense como en la ciudad madrileña, hay un gran espacio rectangular con forma de 'L' y dos grandes edificios emblemáticos en cada uno de sus extremos. En el caso español, el Palacio Real y la Iglesia de San Antonio, frente al Capitolio y la Casa Blanca.

'L' de Aranjuez

Un tridente se forma en el parque del Jardín del Parterre en Aranjuez, que se percibe fácilmente mediante vista aérea. Washington no iba a ser menos y experimenta el mismo fenómeno en su plano original, concretamente con la Pennsylvania Avenue NW, Maryland Avenue SW y Avenue H.

Las primeras sospechas llegaron gracias a una visita de uno de los investigadores del proyecto. Paseando por las calles de Washington se dio cuenta de que había ciertas similitudes con la distribución de Aranjuez. A su vuelta, no hizo más que confirmar las sensaciones que había tenido durante su viaje.

Desde ahí, comenzó el exhaustivo trabajo de recopilación para encontrar todas las conexiones históricas y arquitectónicas entre las dos urbes.

Además, los investigadores plantean que L’Enfant pudo hacer uso de los planos de Aranjuez más de una vez. Entonces, la de 1775 no habría sido la única ocasión en la que los consultó directamente.

En 1783, podría haber viajado de nuevo a París, pero esta vez con una mentalidad distinta, pues ya podría estar en marcha la posibilidad de ser el futuro diseñador del trazado de la nueva capital estadounidense.