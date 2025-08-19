Ya es oficial: la rebaja fiscal de la Comunidad de Madrid que pocos conocen y que permite ahorrar miles de euros al año

Uno de los eslóganes que más ha puesto de moda la Comunidad de Madrid es que destaca por ser una especie de paraíso fiscal dentro de España. Esto es así, entre otras cosas, porque se trata de la única región del país que no tiene tributos propios.

Por ello, desde el año 2020, la Comunidad lidera el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. Este es un ranking que elaboran cada año expertos independientes de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation de Estados Unidos.

Y es que, tantas son las ventajas fiscales que ofrece la región que muchas incluso pasan desapercibidas para aquellos que tienen la posibilidad de aprovecharlas. Uno de los aspectos que más ha cambiado en los últimos tiempos es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en determinados grados de parentesco.

Concretamente, entre hermanos, tíos y sobrinos. El último cambio entró el pasado mes de junio y suponía una nueva rebaja fiscal en la que se eleva "del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad".

Tal y como informa la Comunidad de Madrid, este cambio será aplicable a todo el Grupo III de parentesco y está previsto que suponga "un ahorro aproximado de 140 millones de euros anuales".

Más ventajas fiscales en Madrid

Como estaba previsto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una nueva rebaja fiscal que sigue dibujando el panorama diferenciador de la región. Esta hace referencia al temido Impuesto de Sucesiones y Donaciones y tiene previsto beneficiar a unos 14.000 madrileños.

Las estimaciones del Ejecutivo regional señalan a un ahorro de unos 140 millones de euros anuales. De esta manera, Madrid se convierte en la primera región de España que amplía los beneficiarios entre hermanos, tíos y sobrinos, así como todo el Grupo III de parentesco.

Dentro de los cambios que se han llevado a cabo, otro de los principales es el incremento del 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros. Además, también se elimina la obligación de tener que presentar autoliquidación por debajo de esa cantidad.

Otro de los puntos que se elimina es el requisito formal de otorgamiento de documento público ante notario para aquellas donaciones que no superen los 10.000 euros. Esta medida entrará en vigor próximamente, está previsto que en los meses venideros, y pasará a engordar una lista de más de 30 bajadas de impuestos y rebajas fiscales.

Y es que este es el balance del que presumen tanto la Comunidad de Madrid como Isabel Díaz Ayuso, embarcados en este proyecto de convertir a la región en una especie de paraíso fiscal controlado desde el año 2019. Un proceso que consideran clave para el crecimiento exponencial de la autonomía, y en especial de la capital y de sus municipios aledaños.

La mayoría de expertos destacan estas particularidades de la Comunidad de Madrid y los datos oficiales que ofrece el Ejecutivo regional parecen respaldar la tendencia de estas políticas. En el año 2022, la región ingresó 897 millones de euros más (+7,2%) del tramo autonómico del IRPF. Así, la cifra de recaudación total ascendió hasta los 13.392 millones, según su liquidación presentada a finales de 2024 a través del Ministerio de Hacienda.