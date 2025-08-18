Declaran la Situación Operativa 1 por un incendio en Colmenar Viejo en una zona cercana a la del fuego de Tres Cantos

Declarada la Situación Operativa 1 por un incendio en Colmenar Viejo este lunes. Comunidad de Madrid

A la ola de incendios que estas últimas semanas está asolando el país se suma otro en la Comunidad de Madrid. Esta vez, además, muy cerca del lugar en el que se originó el fuego en Tres Cantos el pasado lunes 11 de agosto.

En concreto, se ha declarado la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Exactamente, en la Zona del Camino de Valdeolivas, junto al vertedero municipal.

Este ha obligado a activar la Situación Operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a su posible peligrosidad, como han señalado desde Emergencias 112 Madrid en sus redes sociales.

Se trata de un incendio de pasto y arbolado. El primer aviso se ha recibido a las 16.55 horas, según han informado desde Emergencias 112 Madrid a Europa Press. Este fuego se encuentra, además, cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro, aunque en estos momentos no hay constancia de afecciones al tráfico ferroviario.

El recinto ferial de Tres Cantos acogerá el despliegue del Puesto de Mando Avanzado, que ya se encuentra operativo.

Declarada la situación operativa 1 del #INFOMA por un incendio de pasto y arbolado en las cercanías del vertedero de #ColmenarViejo.



Trabajando 19 dotaciones de #BomberosCM, #BrigadasForestalesCM y #AgentesForestalesCM.

En el lugar se encuentran trabajando un total de 19 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como de brigadas forestales y agentes forestales.

En concreto, sobre el terreno se encuentran 28 medios de extinción: seis aéreos, diez autobombas, tres nodrizas, dos bulldozer, cinco vehículos de jefatura, un vehículo de logística, un vehículo Puesto de Mando Avanzado y un dispositivo sanitario preventivo del SUMMA112. También se ha solicitado un hidroavión para colaborar en las tareas de extinción.

ℹ️👨🏻‍🚒 Información actualizada incendio en #ColmenarViejo

🕒 18:15h - 18/08



🔥🌳 Evoluciona el incendio en la zona Canal Alto - Sifón de El Salobral



🚨 Se pasa a Situación Operativa 1

Desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo avisan en su cuenta de X (antes Twitter) de su evolución en la zona Canal Alto y Sifón de El Salobral. Asimismo, advierten y ruegan a los vecinos de la localidad que "no vayan a la zona para facilitar la labor de los servicios de extinción".

Se ha ordenado desalojar varias viviendas diseminadas en la zona por precaución. Por el momento, se desconocen las causas que han originado este incendio.