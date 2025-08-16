La mansión del hacker Chema Alonso (50 años) en Madrid: cuesta unos 6 millones de euros y está en esta exclusiva zona

Pocas personas han estado más de actualidad en los últimos días que Chema Alonso. El conocido hacker ha sido noticia por los continuos movimientos profesionales y personales que ha tenido. Y todo mientras lleva a cabo uno de sus proyectos más impresionantes en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Hace unos días, Alonso protagonizó uno de los movimientos más extraños que se recuerdan. Fue su fichaje por el Comité Técnico de Árbitros. Sin embargo, horas después de la salida a la luz de su nombramiento, renunció a su cargo porque había encontrado un acomodo mejor.

Se trataba de su llegada a la empresa Cloudflare, una institución cuyos intereses difieren y mucho de los de LaLiga. Además, tras este giro de los acontecimientos ha decidido cambiar su residencia habitual para aprovecharse de una ventaja fiscal.

A partir de ahora, Chema Alonso reside de manera oficial en Lisboa, donde puede ahorrarse una gran cantidad de impuestos. Sin embargo, eso no significa ni mucho menos que se haya olvidado de España. Y es que en estos momentos está llevando a cabo uno de los sueños de su vida.

El conocido hacker está construyendo una auténtica mansión en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de la Comunidad de Madrid y en la que residen grandes estrellas del mundo del deporte, del cine, de la música e incluso de la televisión. Y es que Chema ya es una celebrity más.

¿Qué se sabe de la nueva casa de Chema Alonso?

Pocos personajes hay en la actualidad más polémicos que Chema Alonso. Este mediático hacker ha conseguido ser el rostro más reconocible dentro de su gremio, al menos en España. Y ahora su vida ha dado un giro de 180 grados.

A pesar de que ya había conseguido hacerse un hueco en la opinión pública, su vinculación con Telefónica ha terminado de catapultar su imagen. El hacker cobró una indemnización millonaria y ahora disfruta de este rédito económico en Lisboa, a donde se ha mudado, entre otras cosas, para gozar de una situación fiscal más benévola.

Este es un movimiento muy sorprendente ya que Chema Alonso se está construyendo una casa en Madrid. Concretamente, en uno de los municipios más exclusivos de la región, en Pozuelo de Alarcón.

Allí, el conocido hacker ha elegido una de las zonas más cara del país, donde los terrenos no bajan de los 2 y los 3 millones de euros. Por lo tanto, tal y como apuntan desde el medio especializado AdslZone, la nueva casa de Alonso no bajará de los 6 millones de euros.

Así pues, será una de las más lujosas de este selecto área donde se dan cita famosos de todo tipo. Sin embargo, como decíamos, Chema no podrá disfrutar de esta casa a tiempo completo, ya que buena parte de su nueva vida se desarrollará en Lisboa.

Portugal, desde el pasado 1 de enero de 2024, permite convertirse en residente fiscal y pagar un tipo fijo de solo el 20% durante diez años a aquellas personas que desempeñen actividades de investigación, docencia universitaria o innovación científica o tecnológica.

A través de su nuevo puesto en Cloudflare, Chema Alonso llevará a cabo alguna de estas funciones para intentar aprovecharse de esta medida. Este porcentaje contrasta con la situación en España, donde debería pagar incluso más de un 50%.

Así pues, este fichaje le permitirá terminar de construir la casa de sus sueños. Y es que el fichaje por Cloudflare ha sido un auténtico pelotazo, pero también un encontronazo con una institución como LaLiga. Dicha compañía se negó a bloquear direcciones IP de páginas web que presuntamente ofrecían fútbol pirata.