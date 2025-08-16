Madrid aplicará la tarifa social de agua un año a los afectados por el incendio de Tres Cantos: "Van a necesitar mucha"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado todas las medidas que su Gobierno va a tomar para tratar de que la zona incendiada de Tres Cantos se recupere cuanto antes.

La líder madrileña ha insistido en que, precisamente, esa es la labor que toca ahora a su administración: ayudar y revertir los estragos que hicieron las llamas en esta increíble zona verde de Soto de Viñuelas.

Para ello, el Ejecutivo madrileño va a aprobar una serie de medidas para tratar de paliar los daños de los afectados particulares como los de los negocios de la zona.

Una de las propuestas es reducir la tarifa del agua a los propietarios que han visto sus casas dañadas aplicándoles la tarifa social durante un año porque, según ha insistido Isabel Díaz Ayuso, "van a necesitar mucha agua ahora para su recuperación".

Además, se va a establecer un sistema para participar en los trabajos de reparación de daños de las propias viviendas y desde el Imidra se ofrecerán alternativas para sustituir las arizónicas en las parcelas afectadas por otras especies mucho más resistentes al fuego y que protejan mejor a las casas de la urbanización de Soto de Viñuelas.

En cuanto a los negocios ganaderos, una de las medidas que más urgen es aplicar de oficio la consideración de causa de fuerza mayor para que ninguno de los afectados tenga problemas a la hora de cumplir "con los requisitos que se exigen, y que son muy difíciles en ocasiones, para cobrar las ayudas de la PAC".

Coches calcinados en el incendio de Tres Cantos (Madrid). Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

El Gobierno regional quiere igualmente que a través del Imidra se faciliten cabezas de ovejas de razas autóctonas que ayuden a reponer los rebaños que se han visto diezmados por las llamas y que pueden suponer una ruina para cualquier ganadero.

Ayuso también ha explicado que las actuaciones de recuperación tienen que ser lo más rápidas posibles para que los ciudadanos vuelvan a su normalidad, por lo que ha anunciado la creación de unas ayudas para la contratación de empleados precisamente destinados a la limpieza.

La intención es que de esta forma la reparación de todas estas zonas dañadas en Tres Cantos y alrededores se haga sin dilación.

Para la líder madrileña, lo que hay que hacer es "prestar la ayuda necesaria, como estamos haciendo nosotros" y que los políticos estén "en el sitio oportuno para ser útiles".

"Estuvimos visitando explotaciones ganaderas afectadas y viviendas particulares para tomar nota, para ver cómo les podemos ayudar y para saber cómo ser útiles, que es lo que tenemos que hacer los políticos: estar en el sitio oportuno para ser útiles", ha concluido Ayuso.