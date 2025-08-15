El pueblo más caluroso de Madrid y que ha disparado ya todas las alertas: "Protégete el mayor tiempo posible"

Toda España se encuentra afrontando unas jornadas de temperaturas realmente elevadas. La semana pasada, buena parte del país fue golpeado por una intensa ola de calor que ha causado estragos en zonas como la Comunidad de Madrid. Y es que los termómetros en la capital alcanzaron incluso los 40 grados.

Estos registros no se han detenido, sino que también esta semana las altas temperaturas han seguido repitiéndose. Durante este lunes, los termómetros volvían a sorprender y despegaban hasta tocar los 39 grados en muchos puntos de la región.

A pesar de que a partir de este martes se produce un ligero descenso de las temperaturas, lo cierto es que no llega la ansiada tranquilidad, ya que las máximas que habían subido hasta los 40 grados caerán mínimamente, tan solo dos o tres grados.

Esta situación que ha atormentado a los habitantes de la capital ha sido especialmente crítica en algunos municipios cercanos. Sin duda, el caso más llamativo es la localidad de Arganda del Rey, la cual ha pasado a ser conocida como la nueva 'sartén de España'.

O, al menos, de la Comunidad de Madrid. Y es que este municipio está batiendo todos los récords posibles en cuanto a temperaturas máximas se refiere. Por ello, ya es considerado el pueblo en el que más calor hace de toda la región.

¿Cuál es el pueblo más caluroso de Madrid?

El municipio de Arganda del Rey se está consolidando este verano como el más caluroso de Madrid. Esta localidad de unos 60.000 habitantes situada a 28 kilómetros de la capital ha pasado a ser una de las nuevas 'sartenes de España'.

Y es que las máximas no dejan de subir en un territorio que se ha acostumbrado ya a vivir por encima de los 40 grados. Sin embargo, esta histórica ola de calor ha provocado que Arganda viva una situación límite y que se registren datos que pocas veces se habían visto en la zona.

Los termómetros en Arganda han alcanzado durante este verano, y más concretamente hace tan solo unos días, temperaturas realmente altas. La máxima registrada hasta el momento en el municipio ha sido de 41,8 grados. Una cota absolutamente histórica.

Estos datos han sido registrados por la estación de la red de la Agencia Estatal de Meteorología en jornadas en las que la barrera de los 40 grados se ha superado en otros cinco puntos de la región.

Tras el infierno de Arganda, le siguen ese particular ranking Alcalá de Henares (40,8ºC), Villanueva de la Cañada y San Sebastián de los Reyes (40,7ºC), Aranjuez (40,5ºC) y Madrid Aeropuerto (40,3ºC). La situación en Arganda ha sido especialmente complicada ya que en los últimos días las máximas no han bajado de los 39 grados.

Algo parecido a lo que se vive en Villanueva de la Cañada, el otro pueblo de la Comunidad de Madrid que se podría considerar la 'sartén de la región' al haber rozado los 42 grados. Temperaturas realmente exigentes que han obligado a encender todas las alertas y a activar el aviso naranja por calor.

Aunque está previsto que las máximas vayan en ligera tendencia descendente, lo cierto es que la ola de calor se podría extender hasta el jueves con temperaturas de cerca de 37 grados. Estos avisos suelen estar activos entre las 13:00 y las 21 horas.

Es precisamente durante este tiempo cuando lanzan las mayores alertas, tal y como ha hecho Protección Civil en el municipio de Arganda del Rey. Algunas de ellas van desde la "limitación de la exposición al sol" y "la protección el mayor tiempo posible" hasta "evitar hacer ejercicio físico durante las horas más duras". Aunque estas no han sido las únicas medidas recomendadas.

Ventilar las estancias.

Tomar comidas ligeras y regulares, alimentos ricos en agua y sales minerales, frutas, ensaladas y hortalizas para reponer las pérdidas por el sudor.

Vestir con ropa adecuada y colores claros, cubriendo la mayor parte del cuerpo y sobre todo la cabeza.

Además, las autoridades han pedido especial atención a dos situaciones. La primera de ellas es a no dejar a personas o animales en el interior de vehículos, especialmente a las horas de mayor calor y si se trata de niños o mayores.

Y la segunda de las situaciones es vigilar e interesarse por las personas mayores, enfermas o dependientes que vivan solas o que se encuentren en situación de aislamiento por algún motivo.

Desde los entes públicos recuerdan que hay que tener especial cuidado con situaciones como mareos, dolor de cabeza, debilidad, piel seca y caliente. Y es que municipios como Arganda se han convertido en los últimos días en un foco de atención por las altas temperaturas.

Debido a esos 41,8 grados, el municipio llegó a registrar la segunda temperatura más alta de toda España, solo superada por un pueblo de Ávila, habitual en este tipo de ranking, como es Candeleda.