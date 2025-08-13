Los amigos de Mircea, que murió en Tres Cantos por salvar a los caballos, piden ayuda para repatriar su cuerpo a Rumanía

Un "acto de valentía y amor" que le costó la vida. Así han recordado sus amigos a Mircea, el hombre desgraciadamente fallecido en el incendio de Tres Cantos el lunes pasado. La única víctima mortal que se ha cobrado el fuego originado en el municipio madrileño.

Y es que este hombre de 50 años, mecánico de profesión y de origen rumano, acabó con el 98% de su cuerpo quemado debido a las llamas que asolaron una finca con caballos donde, al parecer, colaboraba, mientras intentaba salvar a los animales. A la mañana siguiente, se certificó su muerte en el Hospital La Paz, donde había sido trasladado.

Ahora, sus amigos y conocidos de Tres Cantos -localidad donde residía-, han organizado una recaudación de donativos para ayudar a la familia de Mircea. "Dejó atrás a una familia destrozada por su pérdida, que ahora no solo enfrenta el dolor inmenso de su ausencia, sino también las dificultades económicas que esta tragedia ha traído", escriben en la página de Gofundme, donde tienen el objetivo de recaudar 13.000 euros.

Se trata de un dinero que será empleado, según publican, en llevar a cabo la repatriación de su cadáver y entierro en Tulcea, la localidad rumana de donde Mircea emigró y donde reside su madre. Por ahora, ya tienen más de 11.400 euros de unos 480 donantes.

También lo han homenajeado en redes sociales como Facebook, donde amigos suyos escriben sus despedidas. "Hasta el último momento ha demostrado la gran persona que era y lo será siempre en nuestros corazones", dice una mujer en su cuenta en la que ya acumula más de una treintena de comentarios mostrando sus condolencias.

La muerte de Mircea

Mircea fue rescatado en estado muy grave la noche del lunes por un helicóptero de Emergencias de la Comunidad de Madrid en una finca de la zona de Soto de Viñuelas (una de las urbanizaciones más afectadas por el fuego).

Según sus conocidos y vecinos del lugar, el hombre intentaba salvar a los caballos de una muerte fatal, sin éxito. "En medio del caos y las llamas, Mircea no pensó en sí mismo: corrió para intentar salvarlos acudiendo a la llamada de auxilio del dueño del rancho", escriben.

De hecho, el propietario de los terrenos, de 83 años de edad, también tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios por un fuerte dolor en el pecho, aunque sin peligro, como explicaba Mayte, vecina y conocida suya, en unas declaraciones a Madrid Total.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentaron también sus condolencias en sus respectivas cuentas de X (antes Twitter).