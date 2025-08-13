El punto caliente de Tres Cantos con cuatro incendios en menos de un año: "Han priorizado otras zonas"

Camión de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajando en las labores de extinción del incendio de Tres Cantos, este martes. Rodrigo Mínguez El Español

El de este lunes no es el primer incendio en la zona, pero sí "el más virulento". Una persona ha fallecido, decenas de animales han muerto calcinados, 2.000 hectáreas de campo se han visto afectadas y se han registrado numerosos daños materiales en las urbanizaciones más cercanas, ahora cubiertas por un velo blanco de ceniza.

Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este martes que el Ejecutivo autonómico solicitará la declaración de Soto de Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos, como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Aunque Tres Cantos no se encuentra en la lista ZAR (Zona de Alto Riesgo de Incendios), ya van cuatro incendios en el último año. Una cifra muy "preocupante" que hace cuestionarse a los expertos si se podrían haber evitado las llamas de los fuegos originados el pasado 1 y 22 de agosto de 2024, 11 de octubre de 2024 y este último, el pasado lunes 11 de agosto.

Hasta la fecha, ninguno de estos focos está registrado como intencionado, aunque el incendio del pasado 22 de agosto de 2024 se originó por una colilla mal apagada.

"A priori han sido causas accidentales. Es verdad que las causas desconocidas pueden ser algún incendiario, pero las investigaciones no han podido determinar que así sean", informa Jesús Molina, bombero forestal de la Comunidad de Madrid y presidente de su comité de empresa.

Zona afectada del incendio. Rodrigo Mínguez El Español

"Hay que tener en cuenta que el 95% de los incendios son por causa humana: negligencia o incendiarios, que tienen un interés personal y económico, o pirómanos, que están enfermos", añade con contundencia sobre el origen de las llamas Raúl Navarrete, portavoz de incendios forestales de Ecologistas en Acción, además de técnico forestal.

Este último fuego se originó en la zona este de Nuevo Tres Cantos y se propagó rápidamente, con una progresión que en apenas 40 minutos recorrió seis kilómetros, impulsado por unas condiciones meteorológicas con tormenta seca y rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora.

Un escenario considerado el de máximo riesgo para un incendio, conocido entre los forestales como "el 'triple 30': más de 30 grados, más de 30 kilómetros hora y que haya menos del 30% de humedad en la vegetación", según el portavoz de Ecologistas en Acción.

¿Se podría haber evitado?

"Hay una sospechosa frecuencia de que se hayan producido cuatro incendios en dos veranos. Sin saber la causa, no podemos saber si se podría haber evitado", detalla Navarrete, que matiza que muchas urbanizaciones de Tres Cantos se encuentran en zona forestal, donde no se debería edificar: "El 60% del suelo de la Comunidad de Madrid es suelo forestal, tanto privado como público. En caso de incendio se están poniendo en peligro vidas y propiedades".

Un helicóptero de la Comunidad de Madrid trabajando este martes en la extinción del fuego en Tres Cantos. Rodrigo Mínguez

Desde el comité de empresa de los bomberos forestales de Madrid están estudiando si en la zona de Tres Cantos se han realizado todas las labores de prevención contra incendios que se tendrían que haber hecho, y la respuesta es no.

Sobre los planes de actuación de los incendios forestales hay dos figuras: Pamif (Planes de Actuación Municipal en Incendios Forestales) y Palf (Plan de Actuación ante Incendios Forestales). Sobre este último, "Tres Cantos no figura en la información de si está hecho o no", apunta el presidente del comité.

En la lista de tratamientos silvícolas que se hace alrededor de los municipios o en cualquier zona de la Comunidad, no aparece que en Tres Cantos se haya actuado este 2025 ni se vaya a hacer en lo que queda de año.

"Las superficies de pastoreo, donde se hace que pasten ovejas, vacas..., tampoco vienen en la lista Tres Cantos. A excepción de la finca de Soto de Viñuelas, que pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y al municipio de Madrid. En esa sí ha habido pastoreo", afirma Molina.

Desde los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid hacen hincapié en que los trabajos preventivos que realizan en invierno son altamente importantes y básicos para proteger las urbanizaciones y los pueblos de cara a los incendios en verano.

Los bomberos y las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid, así como el UME continúan trabajando en el fuego de Tres Cantos en la tarde del martes. Rodrigo Mínguez

"El 60% de la plantilla que está durante todo el año, en invierno hacemos estas actuaciones y las consideramos básicas. Lo que pasa es que vamos donde nos mandan. Si no se ha actuado sobre Tres Cantos es porque la Comunidad de Madrid no la ha considerado importante en ese momento y ha priorizado otras zonas", concluye del bombero forestal Molina.