El Gobierno acusa a Pozuelo de "racismo preventivo" por querer cerrar su centro de migrantes cuando esperan a 400 menores

El conflicto político en torno a la acogida de migrantes en la Comunidad de Madrid ha subido este jueves un peldaño más con el centro de Pozuelo como foco de la polémica.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de ejercer "racismo preventivo" al ordenar el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (Creade) del municipio justo cuando el Ejecutivo central prevé trasladar a unos 400 menores migrantes desde Canarias.

El centro ha recibido una notificación de cese cautelar de actividad por parte del consistorio, al considerar que el edificio no dispone de la licencia necesaria para un uso residencial, sino que está habilitado como centro de actividades docentes, tal y como ha confirmado este jueves Madrid Total.

Desde el Ejecutivo central, Francisco Martín ha sido tajante. En una entrevista en RNE, ha señalado que "el Creade abrió sus puertas de par en par en 2022 para acoger a refugiados ucranianos, pero ahora que la previsión apunta a migrantes africanos, el PP de Madrid ha reaccionado de forma francamente irresponsable".

El delegado ha acusado al Ayuntamiento de estar más pendiente "de los titulares" y de "seguir la agenda de los ultras" que de trabajar con rigor en un asunto humanitario.

Martín también ha añadido que el Ministerio de Inclusión no ha recibido "ninguna comunicación formal" sobre el cierre del centro, aunque ha asegurado que se analizará la decisión cuando llegue oficialmente.

"Tenemos otros centros funcionando con normalidad y otros recursos activados para responder a esta emergencia humanitaria. De eso se trata, de dar soluciones, no de generar más problemas", ha remachado.

Ayuso defiende a Pozuelo

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha defendido la actuación del Ayuntamiento de Pozuelo.

"Si no se están cumpliendo los usos urbanísticos que establecen las ordenanzas municipales, no se puede prestar esa actividad. Es un uso residencial que no está permitido según la licencia actual", ha explicado tras un acto en el aeropuerto de Barajas.

Rodrigo ha pedido al Gobierno central que adopte "las medidas oportunas" para que el centro cumpla con la legalidad urbanística, y ha puesto el foco en que el edificio cuenta con permisos de 2013 que no contemplan su uso actual como espacio de acogida.