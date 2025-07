Los empresarios reactivan la idea de un segundo aeropuerto en Madrid: "Estamos al límite. No vale sólo con Barajas"

El pasado 2 de julio, centenares de pasajeros se vieron afectados por los problemas técnicos derivados del control de pasaportes en la terminal satélite de la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una imagen muy negativa en plena operación salida que alertó (de nuevo) a los empresarios madrileños, quienes llevan años reclamando un nuevo aeropuerto para la capital de España.

Los datos son claros. El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) asegura que Barajas cerró 2023 con más de 60,2 millones de pasajeros, con un crecimiento del 18,2% respecto al año anterior.

Las proyecciones apuntan a que entre 2029 y 2030 la demanda superará los 90 millones de pasajeros, una cifra que rebasa el límite operativo del aeropuerto, actualmente en 70 millones, y que solo podrá ampliarse hasta los 80, según su plan director. "Estamos al borde de la saturación", advierte Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial.

Para este foro, que integra a más de 350 empresas de la región, entre las que están Iberia o Air Europa, la situación requiere medidas inmediatas.

"Barajas no puede crecer más. No hay espacio para más pistas, ni para otra terminal satélite. El crecimiento anual de pasajeros, que ronda el 8-9%, acabará provocando incidentes como el del otro día de forma recurrente", señala Alfaro, que remarca que el problema no es de futuro, sino de presente.

Por ello, desde Madrid Foro Empresarial enviaron hace unos días una notificación al ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitando una reunión urgente para abordar la construcción de un segundo aeropuerto.

"Nos preocupa Madrid. El cuello de botella lo tenemos aquí. Y el crecimiento en conectividad aérea es desarrollo económico y empleo", recalca.

Casarrubios, opción sobre la mesa

Una de las opciones que valoran los empresarios es el aeródromo de Casarrubios del Monte, ubicado entre Madrid y Toledo, a 30 kilómetros de la capital. "Hemos hablado con sus gestores. Es el principal aeropuerto privado de España y tiene un gran potencial. Se podrían construir más pistas y especializarlo en vuelos de bajo coste y carga para descongestionar Barajas", propone Alfaro.

La idea no es nueva, y a los empresarios no les importa si se usa este emplazamiento o se piensa en terrenos con capacidad para acoger una infraestructura así. Lo que remarcan es la urgencia.

"No tenemos interés en un lugar concreto. Nos da igual dónde se ubique este segundo aeropuerto. Lo que no puede ser es que en 2030 lleguemos al colapso y entonces decidamos actuar. Eso no se resuelve en quince días. Requiere planificación, presupuesto y voluntad política", reclama.

Y mientras Madrid sigue con un solo aeropuerto, otras capitales europeas avanzan. Londres tiene cinco aeropuertos, París tres. Lisboa está construyendo uno nuevo. "Y nosotros, con un área metropolitana que es la tercera de la UE, seguimos con solo Barajas. Así no podemos competir", advierte.

Falta de respuesta institucional

Desde Madrid Foro Empresarial también denuncian la falta de diálogo institucional. Aunque aseguran haber mantenido conversaciones con el Ministerio de Transportes... ahí se para la línea de diálogo.

Ni las comunidades autónomas implicadas (Madrid y, en el caso de Toledo, Castilla-La Mancha) ni los Ayuntamientos que podrían tener terrenos necesarios para levantar un nuevo aeropuerto se han unido aún con ellos. Tampoco han recibido respuesta a la última carta enviada al Gobierno central.

A pesar de ello, los empresarios aseguran que seguirán insistiendo.

Desde la sociedad civil empresarial madrileña tienen claro que hay que "actuar ya" y por eso miran al futuro con soluciones en el presente.

Hay que recordar que, según varios estudios, España será el único país de la UE que se mantendrá entre los cinco mercados aéreos más importantes del mundo en los próximos años. En 2036 se espera duplicar el número de pasajeros en Europa... "No podemos quedarnos atrás por autocomplacencia", concluye Alfaro.