Óscar López señala al PP por los incidentes de Torre Pacheco: "O ha dicho poco o ha encabezado la manifestación"

El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha responsabilizado este lunes al Partido Popular de alimentar los disturbios registrados en Torre Pacheco (Murcia), tras la agresión a un hombre de 68 años presuntamente por parte de un grupo de migrantes.

"O bien han dicho poco o bien han encabezado la manifestación", ha asegurado, aludiendo directamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de sostener un discurso "xenófobo".

Durante una visita a San Fernando de Henares, López ha recordado que Ayuso ha lanzado en los últimos años "decenas de mensajes contra los inmigrantes y contra un Gobierno que, según ella, abre las puertas sin control".

Unas declaraciones que, según el ministro, encienden un clima social peligroso. "Hay políticos irresponsables que a la gasolina le echan cerillas", ha advertido, trazando un paralelismo con los discursos de odio de los años 30 en Europa.

A su juicio, el auge de ese tipo de mensajes ahora se ve amplificado por "un acelerador que se llama redes sociales".

La reacción de López llega el mismo día en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a ocho el número de detenidos por los altercados ocurridos en la localidad murciana.

El Gobierno asegura que detrás de la violencia hay "grupos organizados" que han aprovechado el incidente para desplegar una respuesta violenta contra la población migrante, especialmente de origen magrebí.

En este contexto, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha vuelto a insistir en la necesidad de deportar a los migrantes, incluso si están en situación legal, si cometen delitos graves o reiterados.

Desde la puerta del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza, ha declarado: "Si importamos barbarie, vamos a tener barbarie", en referencia a los hechos de Torre Pacheco, y ha culpado tanto al PP como al PSOE de haber abierto las fronteras "sin control".

Moñino ha negado que Vox aliente las "cacerías" contra magrebíes, organizadas por grupos como Deport Them Now, pero ha criticado la "criminalización de los vecinos de Torre Pacheco", acusando a los medios de "hacer el caldo gordo al Gobierno".

En su intervención, ha reiterado su rechazo a la inmigración "ilegal, masiva y descontrolada", defendiendo que hay culturas, como el islam, "totalmente incompatibles".

Por su parte, Óscar López ha defendido el papel de la inmigración en el crecimiento económico de España.

"Son millones de trabajadores sin los cuales este país no estaría creciendo como lo está haciendo", ha afirmado, y ha rechazado la idea de expulsar a millones de personas: "Lo que hacen falta son muchos más". También ha cargado contra Vox y parte del PP por "no poner un muro de contención" frente a los discursos racistas y xenófobos, insistiendo en que "la convivencia no puede envenenarse por populismos extremos".