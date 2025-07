Pulso entre Ayuso y Sánchez por los 400 menas que quieren llevar a Pozuelo: sin el 'ok' de Madrid no se pueden trasladar

El Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso han encontrado un nuevo punto de fricción: los menores migrantes que el Ejecutivo central quiere trasladar a la región por la crisis migratoria que se vive en Canarias.

Después de que el Gobierno haya insistido en su intención de que 400 de los menores migrantes no acompañados se trasladen al centro de migrantes de Pozuelo, el equipo de Isabel Díaz Ayuso han mandado una carta para recordar que, por las leyes vigentes, sin el "ok" de la comunidad receptora no se pueden trasladar a estos menores de edad.

Según una misiva escrita por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, a la que ha tenido acceso Madrid Total, existe un "imperativo legal" que requiere la "aceptación expresa de la región receptora".

En esta misma carta, remitida a las ministras de Juventud e Infancia y de Migraciones, Sira Rego y Elma Saiz, Dávila recuerda que el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo no cumple con los requisitos para acoger a menores y que el reparto forzoso de los 647 menores no solicitantes de asilo "es ilegal".

Desde el Gobierno de Madrid hablan de reparto "arbitrario" y de "despropósito". Además, insisten en que los 400 que llegarán a Pozuelo de Alarcón lo harán "sin comunicación oficial".

Y es que, como ha denunciado una y otra vez el equipo de Ayuso, aunque el Gobierno haya dado por hecho el traslado de estos menores porque el centro de Pozuelo es de gestión nacional, nadie les ha mandado una comunicación expresa.

Sí hay miles de notas de prensa y difundidos a los medios de comunicación. ¿El último? Después de que Dávila enviara esta carta.

Fuentes del Gobierno central han ampliado el pulso a Ayuso, asegurando que no sólo mantienen su ofrecimiento de acoger en Pozuelo de Alarcón a 400 de los menores migrantes, sino que aseguran que "trabajan" para habilitar más plazas en otros lugares de la península.

Sin personal especializado

En la carta enviada por Dávila, se recuerda que el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas (Creade) de Pozuelo de Alarcón no está adecuado ni tampoco se ha desplazado nadie del Gobierno para comprobar si hay "personal especializado" ni "garantías jurídicas".

Madrid acusa al Gobierno de no "respetar las competencias de la Comunidad de Madrid".

"El traslado de menores del territorio de una comunidad autónoma a otra exige por imperativo legal un proceso en el que se debe emitir una solicitud y recabar la aceptación expresa de la comunidad receptora del menor. Este procedimiento resulta aplicable aunque se trate de menores solicitantes de asilo y aunque se pretenda trasladarlos a un centro de titularidad estatal, pues, como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo, la solicitud de asilo implica la convergencia de competencias autonómicas y estatales", ha indicado Dávila.

En este sentido, la consejera ha reprochado a Rego que denuncie la situación del Centro de acogida de La Cantueña en Fuenlabrada, con capacidad para 96 jóvenes, pero que "guarde silencio cómplice o incluso respalde que se hacinen 400 menores en un solo centro sin ninguna planificación ni evaluación técnica".