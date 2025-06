Aemet confirma sus peores pronósticos: este es el día que más calor hará esta semana y alerta de peligro por radiación

Corren días difíciles para interpretar el tiempo que va a hacer en Madrid. Y es que la climatología sigue estando un poco loca. Como dice el viejo refrán castellano, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Una realidad que hemos podido comprobar estos días.

Y es que en la capital de España y en la Comunidad ha habido cambios drásticos, en función, eso sí, de las zonas. Lo que se ha producido sin duda alguna es un descenso generalizado de las temperaturas. De los 35 y 36 grados que se alcanzaron el pasado fin de semana al frescor de estos días.

No se podría decir que ha hecho frío, pero sí que se ha notado ese menor impacto del calor. Además, el ambiente ha quedado notablemente refrescado por las lluvias y tormentas que han caído tanto en varios municipios como en la capital. La zona más castigada ha sido la sierra.

Sin embargo, como decíamos, es difícil interpretar el tiempo que va a hacer durante estos días. Podemos mirar por la ventana o salir a la calle, pero no nos garantiza que no regrese la inestabilidad reinante. No obstante, los próximos días sí parece que van a estar marcados por el calor.

Así lo alertan instituciones como la Agencia Estatal de Meteorología y portales especializados como Meteored, los cuales informan de ese subidón en los mercurios. Y es que la semana va a terminar con temperaturas al alza y con calor sofocante en Madrid.

¿Qué día va a hacer más calor en Madrid?

España, y en especial la Comunidad de Madrid, han visto cómo ha pasado una bolsa de aire frío que ha provocado una caída en los termómetros durante los últimos días. Sin embargo, esos episodios parecen ya cosa del pasado y el fin de semana se presenta, de nuevo, muy cálido.

Las temperaturas van a volver a subir y, sobre todo, se va a intensificar el calor en ciudades como Madrid. Durante la semana pasada se registraron temperaturas muy altas para ser el mes de mayo. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado durante los últimos días.

El clima fresco se apoderó de la región para dejar unas horas de calma antes del retorno del calor, el cual aparecerá mientras nos acercamos al fin de semana. Una dorsal que dejará estabilidad se extenderá sobre la Península Ibérica junto a una masa de aire norteafricana muy cálida.

Mientras la semana pasada se registraron valores máximos de entre 35,6 ºC y 36,9 ºC, a medida que se acerque el fin de semana se van a producir situaciones similares. Todo mientras se espera la llegada de una posible Dana.

Tras el descuelgue de aire frío que ha barrido España y que ha dejado máximas de 30 y 31 grados en Madrid, la onda de altura se alejará permitiendo así que el tiempo se estabilice. Y se volverá a pasar de temperaturas que se han situado de media en los 25 grados a tocar los 33.

Una situación que será generalizada durante el fin de semana, cuando llegará el día que más calor va a hacer. Este será el domingo, cuando habrá que tener un especial cuidado con el sol, ya que el nivel de radiación ultravioleta será alto, pudiendo ocasionar problemas en la piel.

Durante esas jornadas habrá que tener especial cuidado para no sufrir quemaduras. Sobre todo en las horas centrales del día, tradicionalmente las más peligrosas. Así pues, la semana se va a despedir con calor, siendo el domingo el día más complicado.

Además, esta tendencia continuará también durante el inicio de la semana que viene. Y es que de cara al lunes y al martes se espera que los termómetros se eleven hasta los 36 grados. Todo mientras se espera la evolución de esa Dana atlántica de la que avisa el portal Meteored.