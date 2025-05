Ayuso no obligará a las universidades privadas a cobrar menos a los estudiantes latinos: su plan es para las públicas

La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando el Gobierno de la Comunidad de Madrid viene con múltiples cambios y novedades. Entre ellos, está la apuesta por proteger y fomentar la lengua española en la vida universitaria.

Para ello, y según ha anunciado la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, este lunes en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, se han tomado algunas medidas. Una de ellas es la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la Unión Europea.

Y es que, antes de implantarse esta medida, según el Decreto de Precios Públicos de las universidades madrileñas, los alumnos nacidos en España o que provengan de un país de la UE pagan la matrícula universitaria mucho más barata que el resto de estudiantes extranjeros.

Sin embargo, esta rebaja solo se aplica a las universidades de titularidad pública, como especifican desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad. Esto es así porque, según explican, las privadas tienen elección propia en cuanto a los precios que consideren.

"Nosotros solo podemos actuar sobre el Decreto de Precios Públicos. De hecho, ya se está tramitando su modificación. La idea es aplicarlo para este año que está en curso, aunque sea con carácter retroactivo. Pero, por el momento, todavía no se ha aprobado", cuentan fuentes de la consejería a este periódico.

Añaden, además, que "en ningún momento" se han establecido negociaciones ni se ha trasladado esta idea a los centros de estudios superiores de titularidad privada. "Precisamente, una de las características de las privadas es que cobran sus tarifas", concluyen.

Esta medida se suma a otra como parte de la intención de posicionar a la región como el referente de los estudios superiores en castellano. En este sentido, también se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en las universidades de Madrid, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma. Una iniciativa, en este caso, que sí incluye tanto a las públicas como a las privadas.

10.200 estudiantes latinoamericanos

Se trata de una medida que preveían aplicar este curso 2024/2025 -tras anunciarse en octubre de 2023-, pero, finalmente, no ha sido así.

Como ya publicaba hace unos meses este diario, el Decreto de Precios Públicos (que suele modificarse cada año) este año no ha tenido ningún tipo de variación y la Comunidad de Madrid, esperando a ver cómo eran los precios definitivos, se ha visto sobrepasada por los tiempos. Puesto que no podían iniciar la modificación del Decreto estatal hasta que este no se viera publicado.

El proyecto fue muy bien acogido entre la comunidad latina que llega a Madrid. Datos de la consejería de Educación confirmaban que, durante el pasado curso 2023/2024, había 10.200 estudiantes latinos universitarios en la Comunidad de Madrid.

La cifra supone casi un tercio del total de estudiantes internacionales que llegan a formarse a la región. Según esas mismas cifras, el pasado curso, más de 34.200 extranjeros se estaban formando en las universidades de Madrid. La región espera que, con esta medida, ese número de estudiantes se amplíe y Madrid se configure como el referente de los estudios en español.

Esto va a suponer una discriminación positiva respecto a esos estudiantes, chinos o árabes, que también vienen a estudiar a la región y que seguirán pagando precios mucho más elevados.

Según las cuentas de la Consejería de Educación, esta medida supondrá una reducción de hasta un 85% en el precio de las matrículas universitarias de estos estudiantes. Una merma económica para las universidades que asumirá la Comunidad.

La nueva Ley de Universidades

Esto se une a una lista de cambios y novedades que se integra en la nueva ley. Una de las principales es la creación de un Distrito único de prácticas que velará por que ningún estudiante universitario ni de FP se quede sin plaza. Se hará por medio de una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada.

Asimismo, unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios. Este reconocimiento legal tenderá puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional.

Por otra parte, tendrá un apartado especial de financiación para aquellas Universidades que fomenten las pruebas de admisión para los grados como Educación Infantil y Primaria. Así, Madrid se convertirá en la primera región en fomentar la puesta en marcha de estos exámenes de acceso para los futuros maestros, dándoles una partida económica extra que les permita realizar esta prueba.

Este nuevo sistema de financiación para las universidades públicas será plurianual y revisable cada cinco años. Incluirá una básica para el normal funcionamiento de los campus, otra para necesidades singulares (por ejemplo, la rehabilitación de edificios) y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos. Será ahí donde estará esa partida 'extra' para quienes hagan pruebas de admisión para profesores u otras medidas como "potenciar la formación dual en títulos de grado y máster".