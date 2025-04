El segundo chef que 'huye' de La Finca: Dani García cierra su restaurante de lujo tras el fiasco de DiverXO y Dabiz Muñoz

LaFinca Grand Café, el exclusivo proyecto que aúna tiendas, restaurantes y hasta un campo de golf junto a las urbanizaciones de lujo de Pozuelo de Alarcón, sufre la 'huida' de otro gran chef. Dani García, el famoso cocinero con una docena de marcas gastronómicas repartidas por todo el mundo, ha cerrado su restaurante Lobito de Mar, ubicado dentro del centro comercial, según confirman todas las fuentes implicadas a Madrid Total.

Cuando Dabiz Muñoz anunció hace años que la nueva ubicación de su tres estrellas Michelin, DiverXO, iba a estar junto a este centro comercial, algunos lo empezaron a apodar como la nueva 'meca gastronómica' por albergar la firma de grandes chefs de la Guía Michelin.

Finalmente, el anuncio resultó ser un fiasco. El mejor chef del mundo paralizó la mudanza, pero no impidió que diez lujosos restaurantes abrieran sus puertas dentro del complejo. Uno de ellos fue Lobito de Mar, la segunda sede de esta marca de Dani García en Madrid, que ha bajado su persiana hace un par de semanas, aproximadamente.

Lobito de Mar centro comercial LaFinca Grand Café. Lobito de Mar

En Google ya se puede leer el anuncio de "cerrado temporalmente" y la cuenta de redes sociales de Lobito de Mar de LaFinca ha sido eliminada. Aunque desde el Grupo Dani García no han querido pronunciarse sobre las razones de su cierre, uno de sus empleados asegura haber sufrido los motivos:

"Fue difícil arrancar. Había pasado un año y no venía clientela suficiente. Es una pena porque habían hecho una inversión espectacular. Tras el paso atrás de Dabiz Muñoz, desde dentro veíamos lo mismo que vio él, que no tenía atractivo el lugar -LaFinca- y estaba muy lejos. No venía gente suficiente para toda la oferta de restaurantes que hay".

El local, que está en proceso de traspaso, tiene una capacidad para 206 personas y cuenta con varios espacios, siendo los más reseñables el salón y la gran terraza con vistas al pantalán. Tanto LaFinca como Barbillón aseguran encontrarse en "conversaciones" para que sea alguno de los conceptos de este grupo de restauración el que ocupe el espacio que ha dejado Dani García.

La marca del chef marbellí Lobito de Mar vio la luz en 2017 en plena Milla de Oro de la Costa del Sol. Después aterrizó en Madrid en 2019 con su propuesta gastronómica enfocada en el sabor del mar. Tres años después, abrió su primera sede fuera de España, llevando la esencia del concepto hasta la capital de Catar. El 14 de septiembre de 2023 se lanzaron a la prometedora LaFinca Grand Café, donde han terminado cerrando 1 año y 7 meses después.

Un 2025 de cierres

El inicio de este 2025 ha ido desencadenando un cierre tras otro en Madrid. El último conocido y reseñable ha sido el del restaurante de Alberto Chicote, junto a la Puerta del Sol, que se ha visto obligado a bajar la persiana por las obras que se están acometiendo en el edificio en el que se encuentra.

Robuchon Madrid, el primer restaurante francés del chef con más estrellas Michelin del mundo, Joël Robuchon, no terminó de cuajar en la capital desde sus comienzos. Dos años y medio después, cerró sus puertas inesperadamente.

Por otro lado, el Club Allard deja atrás su nombre y concepto después de la abrupta salida de Martín Berasategui del restaurante. Ahora se encuentra Terracotta Plaza de España en Casa Gallardo, que dirige el grupo hostelero conocido por triunfar en su primer restaurante, Terracotta, en la calle Velázquez.

Totó, el exclusivo restaurante italiano propiedad de famosas estrellas del deporte como Cristiano Ronaldo, ha cerrado definitivamente. En Google ya aparece "cerrado permanentemente" y su web ha eliminado cualquier referencia a Totó Madrid, dejando solo sus sedes en Dubái y Abu Dabi. En cambio, recientemente informaron que "abrirá próximamente en una nueva ubicación" de la capital.

El famoso concursante de Supervivientes, Javier Ungría, también ha cerrado inesperadamente su restaurante Haches, situado en pleno barrio de Salamanca. El exmarido de la diseñadora Elena Tablada, aseguró que "hay negocios que van y vienen. No hay mucho más", para justificar la clausura de su local.

Asimismo, ha cerrado sin previo aviso la cadena de pastelerías Embassy, que se había consolidado en la capital, sobre todo en el barrio de Salamanca. De momento, se encuentra ya con la persiana bajada y con el interior del local prácticamente destartalado.

Por no hablar del fin de la discoteca Sala Barco. El mítico local del barrio con más vida nocturna de Madrid ha sorprendido a sus clientes más habituales al bajar el telón de forma inesperada.