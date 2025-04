'MAD Formula Team', la escudería madrileña de la Universidad Carlos III: “Somos la cantera de la Fórmula 1”

Mónaco, Monza y ahora Madrid. La capital española se está convirtiendo en una cuna de la Fórmula 1. La próxima temporada, IFEMA acogerá durante todo un fin de semana a los coches de los principales equipos de uno de los deportes más seguidos en España. Pero un grupo de estudiantes de la Universidad Carlos III lleva más de 10 años sentando las bases de la categoría reina del automovilismo en la ciudad. Lo hacen bajo el nombre de MAD Formula Team.

Aunque ellos no cuenten con un Verstappen o un Hamilton en sus garajes, sus coches sí compiten en algunos de los circuitos más icónicos de la Fórmula 1. Cada verano, se celebra la Formula Student, una competición que mide a las mejores universidades del mundo en algunos de los trazados más importantes del automovilismo.

"Participar en este tipo de proyectos es algo que se hace por amor al arte", confiesa Jorge Iniesta, jefe del departamento de Relaciones Externas. No reciben ningún rédito económico por sus horas de trabajo en el taller, pero, a largo plazo los beneficios terminan siendo mayores. Esta disciplina forma a los futuros ingenieros de las principales categorías del automovilismo.

El MAD Formula Team en el final de la pasada tempo MAD Formula Team

Se consideran a ellos mismos como "la cantera de la Fórmula 1". Y es que por su taller han pasado, de momento, 10 alumnos que ahora trabajan en las mayores escuderías del Gran Circo. Además, otros de sus ingenieros se encuentran también en otras categorías de deportes de motor.

"Hacer que un coche de carreras funcione es relativamente fácil, pero hacer que lo haga bien ya no tanto", afirma Iniesta. Al igual que cualquier escudería de la primera categoría, cuentan con un simulador en el que "probar cosas antes de pasarlo al coche".

Además, han conseguido publicar el simulador, el "gemelo virtual" en Assetto Corsa que es una plataforma que se utiliza tanto como un sistema recreativo y han sido pioneros a nivel mundial en la Fórmula Student

Daniel Langreo lo tiene claro y, tras terminar sus estudios de Ingeniería Mecánica, quiere trabajar para Ferrari. "Yo soy muy purista y muy pasional, así que mi sueño es ir con ellos a Italia".

Jorge Iniesta, responsable de Relaciones Externas Sara Fernández

Cada temporada deben construir un monoplaza totalmente nuevo, sujeto a una estricta normativa y unas pruebas de escrutinio dentro de la competición muy duras. Ellos han conseguido coronarse como unos de los pocos en conseguir pasar estos exámenes el primer año que decidieron presentarse.

"La mayor parte de los equipos, el primer año, incluso dos años, o más, no llegan a pasar esas verificaciones técnicas, porque son realmente estrictas", asegura Daniel García-Pozuelo, docente que ejerce como profesor encargado del proyecto. "Es un día super importante, porque todo lo trabajado se recompensa ahí", comenta Iniesta, "y, si no pasas estas revisiones, aunque estés ya con todo el equipo en el circuito, te quedas sin competir y todo el esfuerzo del año no vale para nada".

Este será el noveno año que MAD Formula Team salte a la pista. "Llevamos compitiendo ininterrumpidamente desde 2016", asegura el docente. En 2020, año de la pandemia, tenían el coche "casi completo", pero finalmente no pudo llegar a celebrarse ninguna de las pruebas.

En el campeonato hay un ranking global en el que se van sumando los puntos en función de los resultados del equipo a lo largo de la competición.

Parte del equipo con el monoplaza Sara Fernández

A diferencia de un mundial de Fórmula 1 al uso, aquí se evalúa solo el apartado de constructores. Aunque, una vez se apagan los semáforos, el que debe demostrar la valía del trabajo en pista es el piloto, o la piloto como ocurrió el año pasado.

Para poder subirte a uno de estos coches solo hacen falta dos requisitos: "caber dentro" y "entender las necesidades del monoplaza", según explica Iniesta. Estas son las pruebas dinámicas, a las que estamos más acostumbrados, pero la Formula Student va más allá.

"Es una competición multidisciplinar", detalla el alumno. Y es que también existen los exámenes estáticos en los que se evalúa, el diseño integral, al equipo y su plan de negocio. Ahí es donde se analiza "quién sabe lo que hace", a través del fundamento teórico, la organización o los medios económicos. "A mi, personalmente, estas me parecen las más bonitas", concluye.

Aunque Samuel Reque vea su futuro muy lejos de la Fórmula 1, valora positivamente "la transversalidad" de este proyecto y "no estar en un aula viendo teoría”, sino "aplicando los conocimientos en algo real".

La historia del equipo

Ahora consiguen subir a sus pilotos al podio, pero, para llegar hasta ahí, tuvieron que trazar un largo camino. El equipo nace en 2010 de la mano de García-Pozuelo, que ya había colaborado en otros equipos de Formula Student en Gran Bretaña.

Detectó enseguida que no había nada parecido aquí y decidió que era hora de arrancar motores y ponerse en marcha. Reunió a un primer grupo de alumnos y comenzaron a trabajar en el proyecto.

El monoplaza de la pasada temporada

En 2011 se constituyeron como Asociación Estudiantil y comenzaron a diseñar su primer monoplaza. Al principio, el trabajo era únicamente de diseño, todo a un nivel muy teórico.

"No teníamos el dinero para hacerlo, no teníamos los recursos, pero también es verdad que no teníamos el producto terminado", narra el responsable. En el momento que tuvieron el coche terminado, necesitaban conseguir "pasarlo del ordenador y el papel a la realidad".

Para ello, lo fundamental era conseguir patrocinadores. "Algunas piezas podíamos fabricarlas nosotros mismos a nivel interno, pero para otras necesitaríamos ayuda", continúa García-Pozuelo. "Entonces buscamos empresas que nos las hicieran y así empezó un poco el trabajo como equipo y como empresa".

Nacieron bajo el nombre Formula UC3M, pero, tras todos los problemas surgidos por la pandemia, "tuvieron que renacer". Pasaron a llamarse MAD Formula Team y fabricaron su primer coche bajo esta nueva identidad, al que llamaron 'Fénix'.

Parte del equipo trabajando Sara Fernández

Su primera competición fue en casa, lo que se conoce entre los fans del motor como home race, concretamente en el circuito de Cataluña. Desde ese día han participado ininterrumpidamente cada verano en pruebas internacionales.

"Año tras año hacemos nuestra mejor temporada", afirma Iniesta, "pero el año pasado dimos un salto gigante". Y es que la temporada pasada lograron un total de 21 podios, de los que 11 fueron primeros premios.

El próximo verano

La Fórmula 1 está considerado como el deporte más caro del mundo y su categoría estudiantil no iba a ser menos. Por eso, MAD Formula Team está buscando fondos para poder seguir creciendo. Cualquiera que quiera ayudar en esta carrera hacia el paddock de la Fórmula 1 puede colaborar a través de su crowdfunding.

Así, quieren abrir el proyecto a todas esas personas a las que "les llama muchísimo la atención" y preguntan "cómo pueden colaborar". "Esto tendrá alguna recompensa, unos agradecimientos, aunque no sabemos exactamente qué será", matiza García-Pozuelo.

Ahora mismo están creando el MFT-05, al que llevarán a rodar a pistas de Países Bajos, Austria y Croacia. También competirán en casa, en España. Entre sus planes a largo plazo se encuentra la de crear su propio museo para poder dejar constancia del legado que están creando y, por supuesto, no dejar nunca de perseguir sus sueños.