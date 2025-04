El secreto de Torrejón, la ciudad a la que se van los conciertos tras el 'cerrojazo' de IFEMA: así será el "Festival City" de Madrid

El miércoles, más o menos a la misma hora, tres festivales de música publicaron comunicados oficiales en sus respectivas cuentas de Instagram. Los mensajes eran distintos entre sí. Pero había dos elementos que se repetían: IFEMA y Torrejón de Ardoz.

Los eventos se hacían eco, en primer lugar, de la decisión de IFEMA Madrid de no celebrar conciertos ni festivales al aire libre durante 2025. El famoso consorcio madrileño dejará de alquilar sus espacios exteriores a las promotoras y priorizará a los eventos que acoge dentro de sus pabellones cubiertos.

Los tres festivales, Elrow Town, Madrid Salvaje y Brava Madrid, anunciaron a renglón seguido cuál era la solución al contratiempo: marcharse a Torrejón de Ardoz, una ciudad de casi 141.000 habitantes situada al este de Madrid. A unos 22 kilómetros por carretera del centro de la capital.

Recinto ferial de Torrejón de Ardoz durante las 'Mágicas Navidades'. Jesús Hellín Europa Press

Y el Ayuntamiento del municipio, gobernado por el popular Alejandro Navarro, está encantado de recibirlos. Tanto que el próximo lunes presentará en público la bienvenida a los tres certámenes, a los que enmarcará dentro de su nuevo 'Torrejón Festival City'.

El municipio meterá a los tres festivales en su recinto ferial de "80.000 metros cuadrados", el espacio que "más influye en la dinamización comercial" de la ciudad. Este mismo lugar ya alberga las fiestas populares, el resto de eventos de la localidad y las populares Mágicas Navidades. "Los promotores del festival -indican a este periódico desde el Consistorio- han elegido Torrejón por ser una de las ciudades de moda de España que, a día de hoy, se ha convertido en el epicentro del ocio en la Comunidad de Madrid".

El lío con IFEMA

IFEMA, consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid, defiende su "decisión de negocio" y niega, por ejemplo, que tenga algo que ver con la construcción del nuevo circuito de Fórmula 1, a punto de comenzar.

Antonio Giraldo, responsable del PSOE del Ayuntamiento de Madrid en temas de Urbanismo, no opina lo mismo: "La cancelación viene porque hay que construir un circuito de F1. Salió un plan especial desde el verano donde los nuevos pabellones que construyen ad hoc para el circuito, además de la pista de carreras, están justo encima del parking donde se hacían estos eventos".

Desde la institución ferial insisten en que no se trata de una cancelación porque no promovía estos tres eventos. No son propios. Una de las patas del negocio de IFEMA es la del alquiler de los terrenos al aire libre a eventos de este tipo, pero ahora se centrarán en los eventos musicales indoor, a los que prevé que asistan 375.000 personas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, desde el consorcio aseguran que "nadie les trasladó" ninguna petición. Existían conversaciones con las promotoras musicales, pero sus festivales no estaban oficializados en la programación, remarcan.

En cualquier caso, deja en mano de estas empresas si deciden marcharse a otros lugares o si prefieren explorar una celebración dentro de los pabellones de IFEMA. Por ahora, Elrow Town, Madrid Salvaje y Brava Madrid sí han movido ficha mudándose a Torrejón.

"Espacio de 80.000 m2"

En sus comunicados, los tres eventos echan flores al recinto ferial de Torrejón. "Lo tiene todo para daros el show que os merecéis: naturaleza, lago, zonas de sombra, espacio a lo grande con más de 80.000 cuadrados... ¡Y una conexión excelente con el centro de Madrid!!", indica Brava Madrid.

Madrid Salvaje que llevaba tiempo anunciando a cuenta gotas los artistas confirmados para su edición de IFEMA, califica su nuevo hogar como un espacio "brutal" con el Cercanías "a escasos minutos".

Elrow Town, especializado en música electrónica, más de lo mismo: es "un recinto más amplio, con sombras naturales y una distribución más cómoda para los ocho escenarios creativos, con una producción cuidada al detalle".

El recinto ferial de Torrejón no es, ni mucho menos, un nuevo espacio. Se construyó hace tiempo. Pero desde el Gobierno municipal defienden que ha sido en los últimos años cuando se ha "modernizado". Consideran que el tren de festivales que recibirá este año "es un paso más" dentro del "éxito" que ha logrado el recinto recientemente.

Todo ello, según el Ayuntamiento, gracias a la experiencia ganada albergando los conciertos de las fiestas municipales o las Mágicas Navidades. Otro factor es la "seguridad" del lugar, que cuenta con un pabellón que aglutina a la policía, los efectivos sanitarios y a la Protección Civil que trabajan cuando hay actividad en el recinto.