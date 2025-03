La odisea de los niños TEA para obtener un pupitre en Madrid: "No saben tratar a mi hijo y lo discriminan por su autismo"

Es por todos sabido que los niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) presentan unas necesidades especiales a la hora de recibir su educación. Pese a que en la Comunidad de Madrid se hayan implantado las conocidas como aulas TEA, tanto la escolarización de estos menores como su buena formación es mucho más complicada en su situación.

Este es el caso de Feliciano, padre de un niño de 13 años con este trastorno que cursa 1º de ESO. Hasta el pasado 17 de febrero, el menor estaba escolarizado en el IES San Isidoro de Sevilla, un centro público de Madrid preferente TEA.

Desde ese mismo día, su hijo (cuya identidad prefiere no revelar al ser menor de edad) permanece expulsado debido al episodio de desregulación emocional que sufrió mientras impartía clase.

"Es una reacción propia de su condición ante determinados estímulos, ansiedad o falta de estructura. Se pone nervioso y reacciona de manera desadaptativa", explica Feliciano. Al parecer, el chico quería escuchar un sonido en el móvil y al no dejarle sufrió la "crisis".

Según relata el progenitor, el docente, que se encontraba en el aula TEA donde imparte el niño clase, abordó la situación intentando reducirlo físicamente, "llegando a sentarse sobre él para inmovilizarlo, lo que solo agrava la situación".

A continuación, el centro procedió a llamar al Samur y a la Policía. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, el niño ya se encontraba calmado. Su padre especifica que son episodios que "suelen durar unos minutos". A pesar de esto, y de su petición de no judicializar la situación, el profesor decidió presentar una denuncia contra el menor por agresión -que fue apelada-.

"No es la primera vez que el centro ha recurrido a la policía en lugar de aplicar protocolos de intervención adecuados. En la anterior ocasión ya les pedimos que no volvieran a gestionarlo de esta manera", añade Feliciano. Y es que su queja viene dada por la "falta de formación y de recursos necesarios", en su opinión, que tienen los profesores de este tipo de aulas. Algo que define como "inaceptable en un centro supuestamente especializado".

Nuevo instituto

Desde entonces, el menor ha permanecido en casa sin recibir su docencia hasta este martes. Feliciano, ante esto, reclama lo que determina como "increíble": "Mi hijo ha sido discriminado por una escuela especializada preferente en autismo por tener autismo".

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han expuesto que durante estas semanas la Inspección Educativa ha permanecido "en contacto con la familia para buscar la mejor opción para atender las necesidades del alumno". Por su parte, Madrid Total ha tratado de ponerse en contacto con la dirección del IES San Isidoro de Sevilla, que ha manifestado su negativa a dar declaraciones.

IES San Isidoro de Sevilla en Madrid.

Volver a este no ha sido una opción. "Lo que nos dicen desde el colegio es que no quieren que venga el menor, porque consideran que presenta conductas violentas. Aunque los especialistas no lo estiman así", aclara en conversación con este periódico.

El padre explica que, debido a esta situación, han sido unas semanas difíciles para su hijo. "Los cambios se hacen especialmente complicados en un joven con autismo; necesitan una rutina. Incluso ha llegado a tener pensamientos de muerte. Le hemos tenido que llevar en una ocasión a Urgencias porque nos estaba diciendo que se iba a tirar por la ventana".

Feliciano cuenta que desde la Comunidad les ofrecieron estas últimas semanas algunas opciones de institutos que cuentan con aula TEA. Aunque después de visitarlos, muchos no reunían las condiciones apropiadas, ya fuera por el bajo nivel educativo que presentaban o por encontrarse muy lejos de su residencia.

En la mayoría, además, no quedaban plazas, ya que en este tipo de clases solo se permiten cinco alumnos. Al final, solo han conseguido en uno de ellos: el Lourdes FUHEM, un centro concertado.

"Ha empezado este martes. Esperemos que se adapte bien al entrar con el curso ya en el tercer trimestre, y que en este instituto los profesores tengan una formación y unos recursos adecuados para atender bien las necesidades de adolescentes con autismo", concluye.

Aulas TEA en Madrid

Según datos de la Comunidad de Madrid, en la región hay 682 centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas del Trastorno del Espectro del Autismo. En ellos se ubican 855 de las conocidas como aulas TEA.

A pesar de esto, según la Asociación de Autismo en España, "el 47% de los profesionales consideran que el sistema educativo no está preparado para cubrir las necesidades del alumnado con esta condición". Por eso, las familias con niños que sufren este trastorno, como Feliciano, hace hincapié en la necesidad de "mejorar la formación" de los docentes para "garantizar una educación de calidad para todos".