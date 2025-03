Ya es oficial: la Comunidad de Madrid lanza su propio 'Imserso' con 350.000 plazas y viajes desde sólo 350 euros

Madrid es una de las ciudades más bonitas, espectaculares e interesantes del mundo. Sin embargo, es evidente que no todo empieza y termina con sus fronteras. Por ello, también los madrileños son unos grandes amantes de los viajes y de recorrer diferentes partes del planeta para descubrir todas sus maravillas.

No obstante, viajar no es fácil, ya que requiere de una serie de requisitos que debemos cumplir para poder disfrutar en plenitud de nuestras escapadas. Una de ellas es tiempo para hacer estos viajes. Y otra son posibilidades económicas. Sin embargo, para facilitar el camino hacia ambos objetivos está la Comunidad de Madrid, la cual no solo invierte horas y recursos en ofrecer facilidades para el acceso a una vivienda digna o a ayudas económicas.

Y es que desde las autoridades de la región han puesto recientemente en marcha un programa que permitirá acceder de una manera más sencilla a grandes viajes. Sin embargo, estas escapadas no están disponibles para todo tipo de personas, si no solo para un sector de la sociedad. Más concretamente, para personas jubiladas, quienes poseen del tiempo necesario para estos viajes, aunque no siempre de los recursos.

Precisamente para hacer más factible este sueño y convertirlo en realidad llega el programa Rutas Culturales, el cual funciona de una manera muy similar al conocido 'Imserso'. Pone al alcance de cientos de miles de madrileños la posibilidad de conocer diferentes rincones del mundo que, seguramente, de otra manera no podrían descubrir.

Este programa de viajes llega ahora con cientos de miles de plazas disponibles y con casi 1.500 rutas establecidas para conocer puntos del planeta como Europa, Asia o incluso África. Además, en este 2025 estos programas estrenan 25.000 nuevas plazas y llegan hasta destinos totalmente nuevos como Gambia o Corea del Sur.

¿Cómo es el 'Imserso' de la Comunidad de Madrid?

La Comunidad de Madrid ha presentado de manera oficial su programa de viajes destinado a personas jubiladas. Este proyecto recibe el nombre de Rutas Comerciales y este año estrena 25.000 nuevas plazas. De esta forma, en la presente edición alcanzará las 350.000 personas beneficiarios.

Todas las personas que tengan acceso podrán elegir entre las 1.413 rutas que hay programadas. Entre todas ellas también se cuelan algunas novedades especialmente llamativas. Las opciones que más llaman la atención son Apulia y Calabria, en Italia, Gambia, en África Occidental, y Corea del Sur.

Estos destinos dentro de su programa de viajes internacionales. Pero también hay nuevos destinos en el paquete nacional como la Ruta de los Castillos de Jaén o las Islas Cíes, el archipiélago más famoso de la ría de Vigo. Otra de las grandes novedades de este programa son los circuitos exprés de cinco días.

Además, ahora el programa incluye la gratuidad al suplemento de habitación individual para las personas cuidadoras que viajan solas. Y hay que recordar que desde el año pasado no se tiene en cuenta la condición de parentesco del perfil del acompañante. De esta forma, cualquier persona mayor de edad residente en la Comunidad de Madrid podrá participar en la iniciativa.

La apertura de las reservas arranca el próximo 10 de marzo y la convocatoria para estos viajes se abre en abril de 2025 y concluirá en marzo del año 2026. Estos desplazamientos estarán gestionados por siete agencias diferentes, participantes todas ellas en el proyecto. Estas son Viajes El Corte Inglés, Nautalia, Halcón Viajes, B Travel, Viajes Cibeles, Caminos 6.0 e IAG7 Viajes.

Como decíamos, una de las mayores novedades del programa de 2025 es la nueva tipologia de ruta que se denomina Circuito Exprés y que tiene una duración de cinco días y cuatro noches para destinos de media distancia. Entre ellos destacan Croacia y Montenegro, Varsovia, Nápoles y la Costa Amalfitana o Florencia y la Toscana.

Todos estos viajes incluyen alojamiento en hoteles de tres o más estrellas, régimen de pensión completa, un programa de excursiones y visitas incluido, y un guía acompañante durante todo el trayecto. Pero sin duda alguna lo más destacado son sus precios, ya que los más económicos parten desde los 350 euros para estancias de cuatro días en la Península. Y los más completos tienen un precio de 1.995 euros con un recorrido internacional superior a una semana de duración.

Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, considera que Rutas Culturales "promueve el potencial del bienestar físico, social e intelectual de los mayores, favorece el desarrollo del envejecimiento activo, fomenta una vida saludable y participativa, a la vez que evita posibles situaciones de soledad".

Por su parte, José Luis Méndez, presidente de la Unión de Agencias de Viaje, destaca que "después de 20 años, la Administración sigue funcionando. Se ha incrementado casi el doble de la oferta, año tras año, porque la Administración escucha a las empresas licitadoras que son el alma mater y son los que hacen este sacrificio de que los viajes salgan a la perfección. Tenemos que seguir en esa línea".