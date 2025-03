Arias, alcaldesa de Fresno de Torote: "El baloncesto es nuestra bandera y vamos a tener un polideportivo a la altura"

Fresno de Torote, municipio de 2.600 habitantes de la zona este de Madrid, tiene un situación especial: una gran parte de su territorio está en manos privadas y casi toda su población se concentra en su pedanía, Serracines. Un dato que ha hecho que Fresno se haya ganado los títulos de 'pueblo fantasma' o 'deshabitado', calificativos que su alcaldesa, Ana Isabel Arias, rechaza completamente.

Pero lo cierto es que Fresno de Torote es más que todo eso. Alberga el club Arqueros de Torote donde se entrenan los profesionales del Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (SCAES) y su carnaval presume de ser uno de los más bonitos de la región.

Ana Isabel Arias, primera edil de Fresno de Torote, vive en el municipio desde hace años. Eligió este pequeño pueblo por la tranquilidad y la calidad de vida que ofrecía para que crecieran sus hijos. En la actualidad, compagina su trabajo en una gran empresa con las labores en el Ayuntamiento. Aunque sabe que gobierna en un pueblo pequeño en el que faltan algunos servicios, eso no le impide tener una agenda ambiciosa con proyectos europeos y que albergará un polideportivo que promete que será "espectacular".

Ana Isabel Arias, alcaldesa de Fresno del Torote: "El ministerio tiene que solucionar esto"

PREGUNTA: ¿Cómo afronta esta legislatura y cuáles han sido sus principales retos?

Respuesta: Con ilusión y con mucho trabajo a las espaldas ya que la anterior legislatura fue muy complicada. Éramos tres concejales del Partido Popular de un total de 11 y no conseguimos llegar absolutamente a ningún acuerdo. Ahora, con mayoría absoluta, podemos enfrentar retos, solucionar problemas y resolver los compromisos que hemos adquirido con nuestros vecinos, que al final es para lo que estamos.

P: Fresno de Torote es un municipio especial, ya que una gran parte está en manos privadas. ¿Cómo es gobernar en un municipio con estas características?

R: Eso hay que puntualizarlo. Fresno de Torote es un municipio privado que tiene dos dueños diferenciados, pero tiene mucho suelo municipal. Su pedanía, Serracines, es donde está ubicado el Ayuntamiento. Es cierto que tenemos el nombre 'Fresno de Torote' porque así se acordó hace años y se cedió el término municipal. Las 2.000 hectáreas que tiene el municipio engloban la parte pública, que incluye Serracines, y la privada.

"Muchas familias están apostando por nuestro municipio y por eso tenemos que dotarlo de servicios"

P: En la anterior legislatura tenían tres concejales y en las elecciones de mayo de 2023 subieron a seis. ¿Fue complicado gobernar en minoría?

R: No tuvimos opción a negociar. Los portavoces de los otros grupos políticos querían aprovecharse de nuestra situación para llegar a ser alcaldes y el Partido Popular no podía consentir eso. Finalmente, no lo consiguieron y trabajamos durante cuatro largos años con sólo tres concejales de 11 sin ningún tipo de remuneración. Al final sí se hicieron cosas: se abrió un supermercado, que no había, y se reformó un mercado. A pesar de que todo lo que propusimos en los plenos lo votaban en contra, pudimos hacer algunas cosas.

P: O sea que no hubo acuerdos...

R: Ninguno. Las negociaciones nunca fueron fructíferas en ningún área. Con la excepción de un grupo independiente con dos concejales con el que pudimos hacer gobierno. Uno de ellos se integró definitivamente y, a día de hoy, es concejala de Familia y Mujer con nosotros. Ese fue el gran pacto, al final, los que nos presentamos a unas elecciones locales, debemos tratar de acercar posturas y buscar puntos en común.

Ana Arias, alcaldesa de Fresno de Torote. Javier Carbajal

P: ¿Cómo interpretaron la mejora de resultados en las elecciones de 2023?

R: Creo que los vecinos estaban tan desesperados como nosotros. Durante toda la campaña pedí una mayoría para un grupo político, el que fuera, pero hacía falta para gobernar. Los vecinos vieron que era algo imprescindible para sacar adelante diversos proyectos y, al final, si vives en Fresno, lo que quieres es vivir con tranquilidad, ocuparte de tu familia y tener un pueblo con servicios. Recibimos su confianza y estamos afrontando retos complicados, aunque algunos se quieran mantener en su rutina de hace 40 años. Además, muchas familias están apostando por nuestro municipio y tenemos que dotarle de servicios modernos para que no se vayan.

P: ¿Cómo funcionan los servicios municipales en un pueblo como el suyo? ¿Dificulta algo a nivel administrativo que una parte esté en manos privadas?

R: Administrativamente, no genera ningún problema. Las últimas salidas de vecinos de Fresno de Torote hacia Serracines fueron en 1995. Hay una parte del territorio que es de unos propietarios, lo que también sucede dentro de la pedanía. Todos los vecinos que quieren están empadronados y a los que no lo están, les pido que lo hagan. En Fresno de Torote hay también propiedades que son patrimonio histórico cultural que el Ayuntamiento está en obligación de proteger y desde las administraciones hablamos con los dueños para que así sea.

"Fresno de Torote tiene propiedades que son patrimonio histórico y cultural que el Ayuntamiento está en obligación de proteger"

P: Se ha definido a Fresno de Torote como un pueblo fantasma o abandonado ¿Qué opina sobre eso?

R: No me parece nada bien. Es falso. En estos momentos hay únicamente una familia que se ocupa de las labores de siembra y cuida de todas sus estepas. También hay personal que se encarga de las tierras, que a diario están allí, incluso los fines de semana. Además, tienen una serie de propiedades que están catalogadas como patrimonio y se está trabajando para que no se pierdan.

P: De hecho, en Serracines ha subido el número de habitantes...

R: Empadronados somos unos 2.600 y superamos los 3.000 habitantes sin empadronar. El número ha ido creciendo por diversos motivos, uno de ellos el 'efecto confinamiento'. La gente buscó un espacio donde poder vivir de una manera más libre y sostenible y se decantaron por este municipio. Hay que recordar que Fresno se encuentra a 38 kilómetros de Avenida América, a menos de 20 del aeropuerto de Adolfo Suárez y a 16 de Alcalá de Henares. Además, las buenas acciones del Gobierno local que potencian el municipio, lo cuidan y generan nuevos servicios, han valido para que mucha gente haya decidido mudarse. Todo eso ha gustado a las familias y de las parcelas que había en el casco urbano ya no queda ninguna. Y por supuesto, esperamos inversores con los brazos abiertos.

Ana Arias en su entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

P: ¿Ha habido ya alguna reunión con algún inversor?

R: Tenemos reuniones con inversores regularmente y espero que terminen de matizar todo lo que hemos estado perfilando. Por otro lado, seguramente haya propietarios del propio término municipal que se lancen a ejecutar vivienda. Tenemos el plan general aprobado en 2006 que está sin hacer. Con él se podrá relanzar un poco el municipio y sobre todo dotarlo de más vivienda.

P: ¿Tiene Fresno de Torote posibilidad de generar vivienda asequible?

R: Esa es una de las inquietudes de este Gobierno y estamos trabajando en ello porque necesitamos urgentemente más vivienda. Sobre todo para nuestros jóvenes, porque no queremos que se vayan. En nuestro Plan General hay proyectadas viviendas de protección oficial en alquiler para jóvenes. Dentro del plan VIVE se están desarrollando viviendas que están en sectores donde no hay infraestructuras y por eso necesitamos a esos inversores para poder comenzar otros desarrollos. Pero Fresno de Torote sí tiene posibilidad de generar vivienda y tiene opciones de desarrollo muy interesantes.

"Tenemos reuniones con inversores regularmente y espero que terminen de matizar todo lo que hemos estado perfilando"

P: ¿Ofrecen algún puesto de trabajo que pueda animar a alguna familia a mudarse al municipio?

R: Fresno de Torote es un pueblo pequeño y con pocos habitantes, por lo que no tenemos una gran oferta laboral. El Ayuntamiento aprovecha todas las subvenciones y todas las posibilidades de la Comunidad de Madrid para poder ampliar oferta de trabajo, pero es algo limitado. En ese sentido, vuelvo a hacer un llamamiento a los inversores, puesto que eso atraerá puestos de trabajo.

P: Uno de los compromisos de la Comunidad de Madrid es el colegio público de educación infantil, primaria y secundaria. ¿Qué nos puede contar?

R: Tengo que decir que nuestro colegio público es espectacular y tiene unas buenas instalaciones, pero se ha quedado pequeño. Además, los jóvenes que van al instituto se tienen que desplazar a otros pueblos y eso no nos gusta. Por eso, estamos viendo con la Consejería de Educación cómo podemos aprovechar algunos de los edificios que tenemos para convertirlo durante un curso escolar o dos en CEIPSO mientras ampliamos el cole. Por otro lado, la población está creciendo y necesitamos más infraestructura. Creo que la Comunidad está haciendo un gran esfuerzo en todos los municipios para desarrollar las ampliaciones y que los CEIPSOS sean algo tangible, también en pueblos pequeños.

P: ¿Barajan fechas para la ampliación del CEIPSO?

R: Lo último que sabemos es que se iba a hacer para el curso escolar 25-26, pero no va a ser posible. Creo que será para el siguiente. Yo entiendo a la Dirección General de Infraestructuras que quieren que todo quede de la mejor manera. Al final, tenemos que hacer mejoras que son necesarias.

P: ¿Qué demandas tiene en materia de sanidad?

R: Si no hay profesionales poco podemos hacer desde los gobiernos regionales o locales. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la Comunidad, aumentando ciertos complementos salariales para que los médicos estén más cómodos o puedan regresar de otros destinos que habían elegido. Y por supuesto tenemos demandas. Necesitamos un pediatra, un turno completo de centro de salud por la mañana y por la tarde y al final, nuestra población tiene mucha gente mayor y muchos niños que necesitan atención sanitaria. En definitiva, faltan manos, pero el Ministerio es el primero que puede dotar a todos los centros de salud de profesionales.

Ana Arias en su entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

P: ¿Y sobre seguridad?

R: Es un pueblo seguro donde podemos vivir todos cómodos y tranquilos. El problema es que tenemos un territorio muy grande en el que viven 2.500 personas, lo que complica las cosas. No tenemos Policía local, pero sí Guardia Civil que hacen todo lo que pueden y se triplican. Por otro lado, me consta que desde la Delegación de Gobierno se recortan los recursos, entonces, llegan hasta donde llegan. Tenemos cámaras de vigilancia en las carreteras que son disuasorias, pero es cierto que me gustaría tener más dotaciones de la Guardia Civil o un cuartel ya que tenemos terreno.

P: ¿Qué detalles nos puede contar del Plan de Inversiones Regionales para Fresno?

R: En primer lugar dar las gracias a la Comunidad de Madrid por focalizar en pueblos pequeños que tenemos menos recursos. Hay un par de proyectos importantes. Uno de ellos lo pidieron nuestros niños en una asamblea de UNICEF y es una fuente transitable para las etapas de verano, que hace tanto calor. Nos gustó la idea y además así nuestros niños vieron que se les escucha. El proyecto es sostenible y convierte los parques en lugares transitables en verano. El hacer los parques más accesibles e inclusivos nos está haciendo participar en un programa Bauhaus europeo. Pero el gran proyecto es nuestro polideportivo. Tenemos una gran escuela de baloncesto municipal, este deporte es nuestra gran bandera. Por eso, a través del PIR, estamos haciendo un polideportivo a la altura. Estamos terminando una serie de requerimientos para ajustarnos con las últimas necesidades y que comience. Este año, estará toda la parte administrativa solventada y tengo confianza en que estará acabado en esta legislatura.

"Tenemos peticiones, por ejemplo en sanidad: necesitamos un pediatra, un turno completo de centro de salud por la mañana y por la tarde"

P: Al ser Fresno de Torote un pueblo pequeño ¿tiene algún problema de comunicaciones?

R: Es complicado. Es cierto que las líneas de autobuses están mermadas, pero lo están porque no hay tanta demanda. Excepto en horarios puntuales, muchos autobuses van vacíos. Creo que en esta materia hay que hacer una apuesta que no puede ser local para que seamos más sostenibles y que las familias no tengamos que usar tanto nuestros vehículos. Por ejemplo, no tenemos buhos y nuestros jóvenes los necesitan.

P: Con respecto a ser más sostenibles ¿cómo es su proyecto de compostaje doméstico?

R: Una maravilla. La concejala Abigail Santamaría ha hecho un gran trabajo. Ha puesto en valor el hecho de reciclar bien y cumplir con la legislación europea. Al final, el residuo orgánico lo podemos reconducir en los jardines en beneficio de una economía circular verde. La propuesta es increíble porque estamos recogiendo puerta a puerta el orgánico. Estamos en torno a unas 50 o 60 familias que se han sumado a esta propuesta y desde la Concejalía está habiendo una gran labor de concienciar para reciclar bien, que es en beneficio de todos. Ahora, desde el Ministerio nos han impuesto una tasa de basuras que tenemos que pagar todos. Los Gobiernos cumplimos, pero al final quien lo paga son los vecinos, que tendrán que desmbolsar entre 214 y 230 euros. Por eso, pido a los vecinos de Serracines que saquen el orgánico con el cubito marrón que regalamos a la puerta de casa que va a mantenimiento, lo pesa y el año que viene les hacemos un 20% de bonificación en la tasa de basuras.

P: ¿Qué le falta a Fresno de Torote?

R: Los pueblos pequeños tienen muchos hándicaps. Para conseguir cualquier objetivo de los que hemos hablado tenemos los mismos procedimientos que un pueblo grande, pero no tenemos los mismos recursos ni los mismos funcionarios. Cada uno debe ser responsable de sus competencias y saber qué tiene que hacer. En esta línea, la Comunidad de Madrid sabe lo que tiene que hacer, porque sino no haría el Plan de Inversión Regional, no habría lanzado un proyecto embellecimiento, no habría lanzado todas las subvenciones de empleo etc. También necesitamos que nuestro Gobierno central se acuerde de que existimos.