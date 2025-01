Ayuso sobre el robo de los ordenadores a la abogada de su pareja: "Es parte de lo que está sucediendo en mi entorno"

"Se está investigando. Es parte de lo que está sucediendo en mi entorno. No puedo dar mucha más información". Con esta escueta declaración ha confirmado este martes Isabel Díaz Ayuso que la Guardia Civil investiga, desde el pasado 10 de enero, la desaparición del ordenador de una de las abogadas de la defensa de su pareja, Alberto González Amador.

Tal y como ha confirmado este diario, los hechos se produjeron en su vivienda de la localidad de Guardamar del Segura, en Alicante. La letrada, Guadalupe Sánchez, es quien defiende al empresario en la causa del fiscal general Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

Así las cosas, la abogada denunció la entrada en el domicilio y la desaparición de su PC, un MAC que emplea habitualmente para su trabajo. Las mismas fuentes remarcan que de la casa no desapareció ningún otro objeto de valor ni se echaron en falta otros efectos personales. Únicamente su ordenador.

Según fuentes de la Guardia Civil, no es el único letrado que representa al empresario investigado al que le ha pasado algo de estas características.

Otro de los representantes legales de González Amador ha denunciado también en las últimas semanas que alguien ha entrado en su segunda residencia, si bien no lamentó la pérdida de ningún material de trabajo, como en el caso de su compañera.

Acoso mediático

Durante el mismo desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Forum, la presidenta también ha sido preguntada por la situación procesal de su pareja y ha criticado que se le esté despojando de su derecho a la defensa, sufriendo un "acoso mediático" sin precedentes.

"No es un caso Quirón, es una persona que es proveedora de Quirón Prevención con quien no ha contratado nunca a la Comunidad de Madrid. Se está hablando en todo caso de una multa por delito fiscal, que en caso de no ser mi pareja a lo mejor no hubiera quedado ni siquiera en multa", ha enfatizado.

Javier Carbajal El novio de Ayuso pide a la jueza suspender su declaración de febrero al tener previsto un viaje profesional

Además, Ayuso ha vuelto a hacer alusión a la "operación de Estado" del presidente, Pedro Sánchez, contra un adversario político, aludiendo al caso de un ciudadano particular.

"Se le han vulnerado todos estos derechos y pienso que esto es lo que está llevando a poner contra las cuerdas al fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz), a la Presidencia del Gobierno y a muchos ministros", ha finalizado.