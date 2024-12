Giro de 180 grados en el calendario laboral de Madrid: este es el próximo puente que llega antes de lo esperado

Los españoles se preparan para la recta final del año con un diciembre que llega cargado de eventos, especialmente por esas fechas navideñas que copan la atención de todos. Sin embargo, hay muchas personas que ejerciendo de previsoras también miran un poco más allá para poder organizar mejor su calendario laboral y vital.

Por ello, una de las cuestiones más importantes para muchos españoles es tener claro siempre cuál será el próximo día festivo o puente a la vista. Al contrario de lo que sucede en algunas regiones de España como Cataluña, donde será festivo el próximo 26 de diciembre uniéndose así al 25 de diciembre, en la Comunidad de Madrid habrá que esperar un poco más para disfrutar de un nuevo puente.

Y es que muchas personas se han quedado con ganas de más después de haber disfrutado del actual puente de la Constitución, el cual tuvo lugar el pasado viernes 6 de diciembre. En esa ocasión, la mala suerte de la combinación de fechas provocó que el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, cayera en domingo y que el festivo no se pasara al lunes.

Sin embargo, no habrá que esperar mucho para que los madrileños vuelvan a disfrutar de un nuevo puente. Concretamente, justo un mes, ya que será otro día 6 el momento que traiga esa buena nueva tan esperada. Y es que los madrileños están de enhorabuena, ya que arrancarán el año con un festivo del que muchos se olvidan y que forma parte de las fechas navideñas.

Cuando se acerca el final de un año y el principio del siguiente, todos pensamos en días como el 24 o el 25 de diciembre. O como el día 31 y el 1 de enero. Sin embargo, se nos olvida reparar en que el día 6 de enero, el Día de Reyes, también es festivo. Y este año llega con buenas noticias para los madrileños.

¿Cuál es el próximo puente de los madrileños?

Los madrileños están de enhorabuena y es que van a arrancar el año con una muy buena noticia. Cuando el 2025 comience, el primer puente y el primer festivo estará a la vuelta de la esquina. Concretamente será ese día 6 de enero, Día de Reyes.

En el año que va a comenzar, este día cae en lunes, por lo que se podrá aprovechar para disfrutar de un día tan especial con la familia, sobre todo con los más pequeños. Ese día será el momento reservado en todo el país para abrir los regalos que Sus Majestades de Oriente dejen en todas las casas la noche del 5 de enero.

Volverán las tradicionales escenas que inundan los telediarios cada mañana de Reyes con miles de niños completamente alborotados y enloquecidos estrenando sus nuevos juguetes. Sin embargo, este año, muchos de sus padres y familiares podrán estar con ellos en este momento tan especial, disfrutando de una entrañable jornada que los 'reyes' de la casa viven de manera especial.

Una particularidad de la que disfrutarán los madrileños, ya que en otras comunidades del país este día no está tipificado como festivo. Sin embargo, en la capital de España y en muchos de los municipios de la región este será el segundo no laborable del año 2025, ya que el primero será, como no podía ser de otra forma, el próximo 1 de enero, Día de Año Nuevo.

Además, este puente será muy deseado por todos los madrileños, ya que será el único que habrá en la primera parte del año hasta que llegue la Semana Santa, los días 17 y 18 de abril. Enero no contará con más jornadas festivas al igual que febrero y marzo. Será un arranque duro de año, por lo que habrá que aprovechar bien ese primer puente del 2025 en la Comunidad de Madrid.