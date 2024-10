Herranz, alcalde de Zarzalejo: "Vamos a luchar para que Madrid nos construya un nuevo centro de salud"

A los habitantes de Zarzalejo, un municipio situado en la sierra oeste de Madrid, les llaman los 'caribes'. No es que tengan un clima tropical, cultiven yuca y marisco con coco. El mote se lo puso Felipe II.

Dice la leyenda que el rey fue el primero que les dio este apodo ante la violenta respuesta de los convecinos cuando el monarca pensó en construir en este término el que hoy es el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

"Cuentan que le tiraron piedras. Y dijo que se iba de allí porque eran unos 'caribes'". El que cuenta la historia es Rafael Herranz, que recuperó la alcaldía de Zarzalejo en las elecciones el pasado 28 de mayo.

Entrevista a Rafael Herranz, alcalde de Zarzalejo Imagen: Javier Carbajal Edición: Sara Fernández

Para él, sus vecinos no son indígenas de las Antillas, pero tampoco son fáciles de contentar. Se 'enfrentan' a él como lo hicieron con Felipe II y le llaman "roñoso", como él mismo reconoce, por no gastarse el dinero en cosas que "no son necesarias". '¿Pero en qué no se quiere gastar el dinero?', le preguntamos. "No sé, en cosas que no son importantes", dice mientras ríe.

PREGUNTA: Ha recuperado la alcaldía, pero no es su primera vez con el bastón de mando, ¿qué espera de esta legislatura?

RESPUESTA: Sobre todo tenemos pendientes proyectos enfocados al deporte y a la salud pública. Estamos tratando de cubrir dos pistas deportivas, una arriba y otra abajo, porque ya sabe que con nuestra geografía todo lo tenemos que tener duplicado. [El municipio tiene dos núcleos: el histórico y la zona de la estación]. También vamos a mejorar el colector de alcantarillado que está muy mal y vamos a invertir 11 millones de euros. Y luego, por ejemplo, queremos hacer un nuevo centro de salud en la zona de abajo, ya que el existente está muy deteriorado. Estamos luchando con la Consejería de Sanidad, a ver si se puede hacer algo.

P: Esa particularidad de tener dos núcleos de población… ¿Le trae problemas?

R: Si se hace algo en la zona de arriba, los de abajo protestan, y viceversa. Pero hay que reconocer que la mayor población está abajo. Por ejemplo, el colegio que hicimos en la legislatura anterior lo levantamos abajo. Es donde hay mayor número de alumnos. Tenemos 115 alumnos abajo y arriba solo 40. Lo más normal es que las inversiones se hagan donde más niños hay.

"La gente no quiere implicarse en las listas de los pueblos pequeños porque es un ayuntamiento donde no cobramos sueldo"

P: ¿Y eso afecta a nivel electoral? Tiene ahora cuatro concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento; luego hay un concejal del PSOE, que se ha ido del partido y está con usted, y otros cuatro en la oposición. La cosa está ajustada.

R: Nosotros siempre sacamos más votos abajo que arriba. Pero gobierno para todos por igual. Cuando llegué a presentarme, el PP sacaba un concejal o dos. Yo llegué a sacar cinco en mayoría absoluta. Ahora, cuando me retire, espero que el grupo popular siga moviendo el pueblo, ya que la Comunidad de Madrid casi siempre está gobernada por nosotros.

P: En un municipio como el suyo, con 2.000 habitantes y dos núcleos, ¿es difícil encontrar candidatos para las listas?

R: Sí, es complicado. La gente no quiere implicarse porque es un ayuntamiento donde no cobramos sueldo, solo 1.100 euros por la Junta de Gobierno. El alcalde cobra lo mismo que los concejales. Es difícil. Todos tienen que trabajar en otra cosa, y a la hora de hacer las listas, muchos van contigo por ayudar, pero luego no quieren implicarse al 100%.

P: ¿Y qué tal es su relación con la oposición?

R: Bueno, regular. Hacen su papel de oposición, pero a veces podrían ser más comedidos. En la legislatura pasada, por cambios entre ellos, terminamos pactando y gobernando conjuntamente. No hubo problemas, pero a veces meten la pata.

P: Es llamativo que en un pueblo pequeño Podemos esté presente y el PSOE prácticamente haya desaparecido. ¿Tiene alguna idiosincrasia especial el municipio para que un partido de este corte le haya comido el terreno al PSOE?

R: Bueno, es largo de contar, pero en la legislatura pasada, Podemos y el PSOE se dividieron la alcaldía, dos años uno y dos años el otro. Hubo dos o tres alcaldes de Podemos, terminaron a malas y al final el concejal que estaba en el PSOE se quedó con nosotros, viendo que era imposible gobernar con ellos.

P: ¿Tuvo que arreglar muchas cosas de esos años anteriores?

R: Sí, especialmente los primeros dos años de Podemos fueron complicados. El alcalde del PSOE, con más experiencia, logró encaminar la situación.

El alcalde de Zarzalejo durante su entrevista con El Español. Javier Carbajal

P: Hablábamos de que el municipio tiene colegio y centro sanitario, y que lucharán por mejorarlo. Pero, ¿tal vez la mayor deficiencia es el transporte? ¿Qué le piden al Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid para mejorarlo?

R: Llevamos más de 30 años pidiendo a Renfe un aumento de trenes, pero los trenes son deficientes. Aunque no tenemos muchos usuarios, nos vendrían bien más trenes. Muchos vecinos prefieren irse a El Escorial, donde hay trenes cada hora. Además, estamos pidiendo más autobuses a la Consejería de Transportes para conectar mejor con los hospitales y colegios. Un autobús cada hora sería suficiente.

P: En la Comunidad de Madrid hay muchas ayudas para pueblos pequeños. ¿Se sienten en tierra de nadie por ser un poco grandes para unas ayudas y demasiado pequeños para otras?

R: No, nosotros recibimos muchas ayudas por parte de la Comunidad de Madrid. Casi todas van dirigidas a pueblos de menos de 5.000 habitantes, y estamos dentro de ese grupo. La Comunidad de Madrid nos da muchas ayudas, ya sea para personal o inversiones. En el caso del Gobierno nacional sí es algo diferente. En estos cuatro años con el PIR nos han dado 2 millones y medio que vamos a invertir en jardines, limpieza de calles… En Ayuntamientos como el nuestro, que cuando entré no había ni un duro, nos viene muy bien toda esa ayuda.

P: Muchos municipios de su zona se quejan de la falta de Guardia Civil. ¿Es un problema que les afecta?

R: Sí. Además, como nosotros no tenemos policía local, lo notamos mucho. Es cierto que cuando tenemos un problema vienen rápidamente, pero sí nos gustaría que estuvieran más presentes en el día a día por temas de pintadas, ruidos y cosas así.

"Al Gobierno de España le hemos pedido ayudas por la DANA y no hemos recibido ni un duro"

P: La Guardia Civil depende del Gobierno de España. ¿Qué más le piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez?

R: Directamente, no tiene muchas competencias, pero sí pedimos ayudas para la DANA y no recibimos ni un duro. Cuando pasó tuvimos muchas calles y caminos inundados y parte de la maquinaria se nos estropeó. No es mucho dinero, 80.000 euros, pero para un pueblo como el nuestro es bastante.

P: En Filomena su municipio registró un fallecido. ¿Cómo afectó al municipio?

R: Fue una situación muy complicada. Un tren se quedó atrapado de madrugada y tuvimos que ayudar a la Guardia Civil para trasladarles al pueblo y darles hospedaje. Cuando por la mañana nos avisaron de que había una persona nos asustamos porque pensamos que era alguien del tren al que nos habíamos dejado. Al final, resultó que era un revisor que, camino al tren, le dio un infarto. Fue una desgracia muy grande.

P: En su municipio viven del turismo y de la ganadería, pero también tienen una importante fábrica de Central Lechera Asturiana. ¿Cómo les influye? ¿Da mucho trabajo?

R: Hay una de leche y otra de piensos. Hay unos 150 empleados que trabajan en tres o cuatro turnos. Eso nos viene muy bien al pueblo y no sólo porque dé trabajo, sino porque económicamente, la recaudación del IBI nos ayuda mucho.

La tasa de basuras en Zarzalejo se va a notar, sobre todo, en la parte relativa a podas. JavierCarbajal.

P: En 2025 tendrán que implementar una tasa de basuras debido a una directiva europea. ¿Cómo planean gestionarlo?

R: Como podamos. No lo tenemos del todo mal porque, hace unos años, compramos un camión y contenedores para transportar la basura a la planta de Pinto, lo que antes nos costaba entre 40.000 y 50.000 euros anuales. Gracias a eso, como ya pagamos el traslado, lo vamos a intentar subir lo menos posible. Pero todo lo relativo a la recogida de podas y trastos sí tendrá que subir.

P: Su municipio está muy cerca del Monasterio de El Escorial y del Valle de los Caídos. ¿La resignificación de Cuelgamuros les puede afectar en el turismo?

R: Nosotros principalmente enlazamos con San Lorenzo por nuestras rutas. Las hacen desde San Lorenzo o viceversa y así es como nos conocen. Así que no, no nos afectará mucho.

P: ¿Y tiene algún proyecto turístico importante para esta legislatura?

R: Vamos a hacer una ampliación muy relevante del mirador del Guijo. Es uno de los puntos más significativos de nuestra localidad porque tiene muy buenas vistas de Madrid.