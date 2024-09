Theodori (Loeches): "Por la planta de reciclaje, estamos libres de pago por la gestión de los residuos"

En un Seat Panda y sobre las rudas dunas de los desiertos de Marruecos. Esa es la imagen en la que no te imaginas al alcalde de Loeches, Antonio Theodori, cuando le ves llegar con chaqueta de traje y camisa a las oficinas de EL ESPAÑOL.

Pero, como muchos regidores de pequeños municipios, este primer edil tiene el don de multiplicar el tiempo. Compatibiliza su trabajo como autónomo con ser alcalde y su gran afición: correr el Panda Raid, un rally amateur de larga distancia donde más de 300 equipos, la mayoría abordo de un Seat Panda, recorren los desiertos de Marruecos.

"Además, tengo tres hijos, dos de ellos mellizos", apunta entre risas. La gestión del tiempo de este alcalde es tal que, durante la campaña electoral, utilizaba los "paseos mañaneros" con su mujer para comunicarse con sus vecinos a través de vídeos en las redes sociales.

Entrevista a Antonio Theodori, alcalde de Loeches Cristina Villarino

Por eso, tiene que poner el modo avión durante esta entrevista y, cuando lo enciende, el listado de llamadas acumuladas casi roza la decena. Sabe que compenetrar su faceta de alcalde con la de autónomo es "necesario" y que los proyectos que tiene por delante precisan de mucha dedicación. No le importa el riesgo ni la inversión de tiempo. "Tenemos que mejorar los servicios", insiste.

PREGUNTA: ¿Qué tal ha sido este año al frente del Ayuntamiento de Loeches?

RESPUESTA: Duro. Estamos haciendo mucho trabajo administrativo para hacernos con el control y luego empezando a desarrollar nuestro programa electoral, que es para lo que estamos.

P: ¿Qué les ha dejado el anterior gobierno de tripartito de izquierdas?

R: No había ningún proyecto de relevancia en marcha. Han sido cuatro años que en Loeches no ha habido nada.

P: Y usted, ¿tiene algún proyecto de relevancia para el municipio?

R: Tenemos un gran programa y estamos empezando a hacer la parte administrativa porque las cosas de Palacio van muy despacio. Por ejemplo, hemos inaugurado el curso escolar 2024/2025 con una apuesta decidida por nuestro instituto e impartiendo Bachillerato.

Este año hemos ampliado el gimnasio, renovado las gradas del campo de fútbol, estamos pegándonos con el desbroce, ese problema que tenemos todos los alcaldes por el agua y el sol, y manteniendo la limpieza. También estamos en contacto con la Comunidad de Madrid para poner en marcha la biblioteca y el parque de bomberos.

P: ¿Y la carretera que conecta Loeches con Velilla?

R: Sí, también. Aunque nuestro proyecto estrella para el municipio es ampliar la seguridad. Tenemos seis policías, y dos plazas en comisión de servicio, pero mi sueño es llegar a un mínimo de 19 policías. Así, conseguiríamos incluir ese turno de noche que tanto demandan los vecinos.

"Estamos viendo como se adopta el Parque de Bomberos de Loeches a las nuevas normas y después se volverá a licitar"

P: ¿Y qué pasa con la puesta en marcha de un gran sector industrial?

R: Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid para hacer unas correcciones a la modificación de normas subsidiarias, mientras que seguimos poniendo en marcha el Plan General. El proyecto viene del 2014. Otra intervención importante es la reforma integral del Centro de Salud, ampliando urgencias 24 horas y otro tipo de servicios.

P: Respecto al Parque de Bomberos de Loeches, ¿tiene una fecha?

P: De momento hemos estamos trabajando en ello. Hay una memoria, pero todo el mundo sabe que han subido los precios y la inflación. Estamos valorando adaptarlo a las nuevas normas y, después, desarrollarán el proyecto y lo volverán a licitar.

P: ¿Y respeto al Parque Industrial que, según estimaciones, va a dar más de 7.000 empleos? ¿Tiene alguna empresa que se haya puesto en contacto con vosotros?

R: Nuestra idea es que los terrenos tengan flexibilidad. Es decir, que haya pastillas de terreno grandes y pequeñas, o sea, no limitarlo a empresas logísticas grandes, sino que entre todo el que quiera.

P: En la modificación de su plan urbano contemplan la construcción de más vivienda. Una cosa que suele demandar mucho en la Comunidad de Madrid.

R: En principio, el suelo ya está pintado para más viviendas. En la carretera Loeches a Velilla tenemos una parcela con 4.900 viviendas proyectadas. Van a entregar ya 100 y tenemos espacio para desarrollar más.

El alcalde de Loeches espera un gran desarrollo urbanístico en su municipio. Cristina Villarino null

P: Estamos hablando de lo que le pide a la Comunidad de Madrid pero ¿y al Gobierno de España?

R: Pues no sé si pedirle que se acuerde de nosotros o no, porque cuando lo hace es para impulsar huertos solares y para ponernos la tasa de basuras. Nosotros, en Loeches, no tenemos tasas y por ley nos la van a poner. Dejando a los vecinos contra las cuerdas.

P: Precisamente, hablando de basuras, lo que sí les 'toca' es la Planta de Reciclaje. Usted es el presidente de la Mancomunidad. ¿Qué valoración hace de esa instalación?

R: En el 2009 un gobierno socialcomunista dio los primeros pasos para traer la planta a Loeches. Ahora que está en marcha, mi trabajo es que no de problemas a los vecinos y que revierta lo máximo posible en positivo en nuestro municipio.

P: ¿Cómo puede revertir en su municipio positivamente una planta de reciclaje?

R: Intentando que no se pague el tratamiento de los residuos de los vecinos de Loeches. Hay un convenio que firmamos desde el PP para que exista una especie de ingreso por cada tonelada de residuo que se trate. Además de no cobrar tasas por tratamiento de residuos.

"Tenemos un gran plan turístico para el municipio tan pequeño que somos"

P: Nadie quiere tener una planta de tratamiento de residuos, pero, alguien tiene que tenerla. Si fuera por usted…

R: No la tendría. Al no haber antes en Loeches ninguna instalación tipo vertedero que mejorar… No la hubiera pedido, pero nos la encontramos y la tenemos. Y no es una fábrica de colonias o de perfumes. Pero los residuos hay que tratarlos y tenemos que ser responsables y consecuentes con ello.

P: Ahora mismo, se va a transponer a España una tasa que subirá el impuesto que paga cada vecino por el tratamiento de residuos. El hecho de tener esta planta, ¿puede reducir la tasa local en el caso de Loeches...?

R: La directiva Europea subirá el impuesto u obliga a crearlo como es en el caso de Loeches, que actualmente el núcleo urbano no paga tasa de basuras. Dentro de todo lo malo, gracias al convenio firmado con la mancomunidad cuando Gobernaba el Partido Popular en la legislatura 2011/ 2015, al tener la planta en Loeches, exigimos beneficios para nuestros vecinos y uno de ellos es ese: estar libre de pago por la gestión de los residuos.

P: ¿Y eso hace que la tasa europea no afecte?

R: Afectar afecta. Porque hay que repercutir la recogida, transporte y posiblemente la amortización de la instalación. Actualmente, la estamos estudiando.

P: Y sus vecinos, teniendo una planta de tratamiento cerca, cree que son más conscientes y reciclan más? ¿Hacen campañas?

R: Estamos empezando porque el Gobierno anterior miraba para otro lado. De hecho, no me consta que hayan tenido ni siquiera reuniones con los responsables de la planta de residuos. Nosotros hacemos excursiones con los colegios, concienciando y mentalizando.

P: La ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y en ese momento ministra, Reyes Maroto, inauguró una oficina de turismo su localidad. ¿Qué planes tienen para el turismo de su localidad?

R: Tenemos un plan turístico tremendo para el municipio tan pequeño que somos. En 2023, durante el mes de diciembre, aumentamos en un 500% las visitas al patrimonio cultural de Loeches. Esa oficina está dentro del convento y fue un proyecto que partió de nuestro Gobierno. Desde allí hacemos visitas guiadas e incluso teatralizadas.

P: Se llegó a comentar que Eurovegas quería estar en su municipio, pero que, precisamente, la planta de residuos lo paró. ¿Usted habría estado a favor de esta iniciativa?

R: No sabría decir. Yo era concejal en aquella época, pero no sabría decir si traería más beneficio que otra cosa.

P: Pero, si ahora mismo le dicen, ponemos Eurovegas en su localidad, ¿le gustaría o no?

R: Tendría que sentarme con ellos, ver en qué consiste Eurovegas. A lo mejor es interesante o a lo mejor no.

El alcalde de Loeches, Antonio Theodori, durante su entrevista con El Español. Cristina Villarino. null

P: Para terminar me gustaría habar de su pacto con Vox. ¿Qué valoración hace de este año trabajando conjuntamente?

R: Duro. Creo que podemos llegar a acuerdos porque el objetivo es el mismo, pero está siendo duro. Me gusta ser sincero y ha habido algunas discrepancias que hemos tenido que solucionar. A día de hoy, creo que se está reconduciendo el tema. Podríamos haber gobernado con una mayoría simple, pero el pacto con Vox da estabilidad que es lo que necesitan los vecinos.

P: El pasado 8 de marzo hubo una gran polémica porque Vox pidió la división de la ministra de Igualdad. Usted les dio la Concejalía de Familias y de Educación, que son dos concejalías muy ideologizadas. ¿Se arrepiente?

R: No. Nos pidieron otras consejerías y se llegó a ese acuerdo. Cuando se leyó aquel manifiesto, ella estaba de alcaldesa en funciones y lo creyó conveniente. Nuestra idea era leer el Manifiesto de la federación Madrileña de Municipios, pero si ella decidió eso era su papel porque era la alcaldesa en funciones. Yo no puedo entrar en valoraciones.

P: Sus problemas con Vox, ¿están siendo de carácter ideológico o de gestión?

R: Principalmente a nivel de gestión.