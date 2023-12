'Elisabeth the first' vuelve a ser Isabel la Católica en Madrid: el próximo curso Historia se dará en español

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un regalo navideño a su tocaya Isabel la Católica y ha anunciado que el próximo curso, Geografía e Historia, o lo que es lo mismo "Social" se dará en español en los colegios bilingües públicos de la región.

La noticia podría ser anecdótica pero muchos de los escolares, sobre todo en sexto de Primaria, acaban estudiando las hazañas de 'Elisabeth the First' o de 'Elisabeth the Second' y no tanto de Isabel la Católica y de Isabel II, ya en la época moderna, durante sus clases.

Lo mismo pasa con The Catholic Kings o con algunos de los nombres de capitales, ríos y montañas que se incluyen en los temas de geografía y que se dan en la nomenclatura británica. Hay que decir que el tema no es tan así cuando se trata de la geografía española que, en los colegios públicos, ya se estaba estudiando con los nombres originales, incluso en sus propios idiomas como ocurre con A Coruña o Comunitat Valenciana.

El bilingüismo en los colegios públicos viene siendo tema de debate educativo desde que se implantara con el Gobierno de Esperanza Aguirre. En los centros sostenidos con fondos regionales, se estudia todo en inglés menos Lengua y Matemáticas.

Sin embargo, la Historia y la Geografía siempre han estado en la polémica tanto por el contenido como por la lengua en la que se impartían. Muchos expertos aseguran que ya es complicado para un niño de menos de 12 años entender la Historia de España como para hacerlo en inglés e incluso con términos en francés como coup d'Etat para hablar de golpes de Estado.

Otros expertos defienden que la Historia no se puede aprender como una acumulación de datos y nombres y que tiene que ver más con una explicación más global de los distintos movimientos que puede hacerse sencillamente en cualquier idioma si los profesores se lo proponen.

En cualquier caso, el consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, ya ha dado la decisión por tomada y, de hecho, la incluirá en el 'Plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad' que ultima.

"Queremos reforzar el estudio de la Historia y evitar que sus contenidos propios se rebajen por impartirlos en inglés", ha asegurado Viciana en un anuncio que incluía también otras novedades como dar más temas sobre la Constitución Española en Secundaria, no sólo a los alumnos, sino también a los profesores.

Viciana también ha presentado el sello que van a poner en marcha para aquellos colegios que quieran sumarse a la red de "centros sin pantallas" en Infantil y Primaria. La idea, en este caso, es que sea una opción que tomen las familias que quieran para sus hijos este tipo de educación en sus primeros años de escolarización.

El objetivo, según el consejero, es limitar el uso de las pantallas a los menores de edad, algo en lo que también parece estar de acuerdo el Ministerio de Educación ya que su responsable, Pilar Alegría, propuso hace unas semanas regular el uso de los móviles en los centros educativos.

