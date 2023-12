Puente pide una reunión con Ayuso y Madrid le ofrece al consejero: "Un ministro no se reúne con presidentes"

Último capítulo en el culebrón entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente por la gestión del Cercanías de Madrid.

Y es que, el ministro ha contestado a la carta que le envió el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, insistiendo en que si debe de reunirse con alguien para tratar el estado de las Cercanías en Madrid es con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Un nuevo órdago del político vallisoletano que parece empeñado en medir sus fuerzas con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero, como ha explicado ahora Rodrigo (y han remarcado fuentes del PP de Madrid a Madrid Total), Ayuso no va a entrar en esa discusión.

El ministro de @transportesgob ha respondido a mi carta diciendo que solo se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entendemos que, como acaba de llegar al cargo, desconoce cuál es su relación con las CC.AA. Un ministro no se reúne con los presidentes. — Jorge Rodrigo Dominguez (@jorgerodrigodo) December 12, 2023

Así, Rodrigo ha explicado en su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter, que el ministro de Transportes ha respondido a su carta

"diciendo que solo se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Entendemos que, como acaba de llegar al cargo, desconoce cuál es su relación con las CCAA. Un ministro no se reúne con los presidentes", ha finalizado Rodrigo.

Enfrentamiento

El ministro lleva desde hace una semana buscando el cara a cara con la presidenta.

Primero, contestando a sus mensajes en las redes sociales y, después, dejando caer la sospecha de que la que estaba detrás de los supuestos sabotajes a las vías del tren era la Comunidad de Madrid.

[Los informes de Adif sobre los tres descarrilamientos de Atocha: una rotura de una aguja y dos 'incógnitas']

Pero Ayuso no ha querido responder directamente a Puente. Para ella, su interlocutor es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y así va a seguir siendo.

Es por eso por lo que son Jorge Rodrigo y su secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, los encargados de responder a Puente.

Cuenta de ello ha sido la intervención del también senador en la Cámara Alta este mismo martes. Serrano ha interpelado al ministro en la sesión de Control al Gobierno y le ha pedido que dedique "a las Cercanías de Madrid" la mitad "de lo que dedica a Twitter, porque con eso nos va a ir mejor a todos".

El senador por designación autonómica, Alfonso Serrano, ha dibujado en el imaginario del Senado al ministro sentado "desde el sofá", "bloqueando en Twitter a sus homólogos del Ayuntamiento o Comunidad sin justificación alguna, pero, además de eso, ¿qué va a hacer para evitar que los trenes que dependen de su Ministerio sigan descarrilando en la Comunidad de Madrid?".

[Puente responde a Ayuso en plena crisis del Cercanías: "Céntrate en construir líneas de Metro sin derribar casas"]

"El plan de Cercanías que ustedes heredaron, contenía un plan plurianual en el que se cumplía con esos 5.000 millones de euros. Mientras que en lo que ustedes llevan de legislatura durante estos últimos cinco años, han invertido apenas 500", ha indicado.

En Madrid no hay golpistas ni ocupamos aeropuertos para pedir más autogobierno pero los madrileños merecen respeto y tener seguridad a la hora de subir a un tren. pic.twitter.com/0vvMkJ93hp — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) December 12, 2023

Además, ha aprovechado para compararse con Cataluña y jugar con la ironía. "Es cierto que Madrid no cortamos vías férreas ni okupamos un aeropuerto para reivindicar un mayor autogobierno. En definitiva, es cierto, que usted no ha necesitado el apoyo de los madrileños para ser Ministro, pero eso no es excusa para que el Gobierno de España invierta lo que Madrid merece".

Así, ha denunciado que en las Cercanías de Madrid, "los talleres carecen de repuestos para reparar trenes", se quitan las piezas "de unos para ponérselo a otros" y compran "las piezas en AliExpress". "¿Es esta la movilidad sana, segura sostenible y femenina que usted pregonaba últimamente?", ha finalizado.

