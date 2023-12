El 'último' de Podemos en Madrid también abandona el barco: 'Mis diferencias con los dirigentes son enormes'

Durante la campaña electoral del pasado 28 de mayo, la vicepresidenta del Gobierno y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, sólo hizo un acto en Madrid con Podemos. Fue con Jesús Santos, candidato por Ganar Alcorcón y actual teniente de alcalde.

El morado, según los colaboradores de Díaz, era el más cercano de los morados al equipo de SUMAR y así se dejó ver cuando, ya empezado el acto, aparecieron los candidatos de Podemos al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto.

La tensión se palpaba en el ambiente y era el paso previo a lo que ha ocurrido este martes. Y es que, Jesús Santos, ya teniente de alcalde la ciudad tras un pacto con las fuerzas de la izquierda, ha abandonado "todos sus cargos" dentro de Podemos. Entre los que se incluye el de coordinador de Podemos Madrid.

[Yolanda Díaz no se moja en Madrid y hará dos actos de campaña: uno con Podemos y otro con Más Madrid]

En una carta que él mismo ha publicado en sus redes sociales, Santos hace referencia a sus discrepancias "enormes" con los actuales dirigentes de Podemos y deja al partido sin una cara 'visible' en la Comunidad.

Santos entona un mea culpa conjunta y dice que "todos", él y Podemos, han cambiado en estos años de andadura política. Aunque considera que su camino ha tenido menos errores que los de la actual dirección del partido.

Con esta carta, abandono Podemos y explico mis razones políticas.



Un fuerte abrazo a toda la buena gente con la que he trabajado estos años, aunque ahora discrepemos. Tengo la esperanza de que nos reencontraremos para seguir cambiando el país. Porque de eso va la política. pic.twitter.com/ogwmgjQ96h — Jesús Santos Gimeno (@jesussantosalc) December 5, 2023

"Los resultados electorales de esta línea política también son reveladores, con un derrumbe tanto autonómico como municipal generalizado en todo el país del que sólo nos salvamos las experiencias que nos atrevimos a ensayar prácticas políticas diferentes a las pregonadas por el núcleo duro de la dirección", entona el propio Santos en la carta pública.

Además, reconoce de forma "honesta" que todos "sin excepción" se han ido distanciando porque "el país ha cambiado y eso ha exigido nuevas apuestas estratégicas y una enorme variedad de toma de decisiones concretas".

Pero considera que esas líneas, que no son iguales para todos, no son el problema. "Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su autoafirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Un recorrido del núcleo morado que es legítimo, pero que no comparto", critica.

Cerca de Sumar

Su postura crítica con la dirección de Podemos no es algo reciente. El que hasta hoy era coordinador de Podemos Madrid se postuló a favor de confluir con Sumar en los comicios del 23-J cuando las cosas todavía estaban muy tensas entre los dos partidos.

[Bronca de la madre de Iglesias al líder de Podemos en Madrid: "Si quieres unirte a Sumar deja tu cargo"]

A menos de una semana de que Podemos y Yolanda Díaz cerraran cómo iban a confluir las fuerzas de izquierdas, el también candidato de Ganar Alcorcón las pasadas elecciones del 28-M decidió ser claro pese a levantar ampollas en su formación.

De hecho, sus palabras no sentaron nada bien a varios afiliados y simpatizantes de Podemos entre los que se encontraba, ni más ni menos, que la madre del exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias. Con quien tuvo una sonada bronca en Twitter.

La buena relación (tanto en el terreno político como personal) entre Santos y Yolanda Díaz se remonta a sus inicios en Podemos y su fuerte vinculación con movimientos sociales de carácter antirracista y antifascista.

