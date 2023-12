Elisa, la futura ingeniera gata de padre y madre, que ha representado a la 'generación Leonor' en Sol

Elisa Lapastora Aracil nació en el Hospital Niño Jesús de Madrid allá por el 2005. La pequeña de tres hermanos, hija de padres 'gatos' (varias generaciones de madrileños a sus espaldas), buena estudiante y, hasta este lunes, 4 de diciembre, una auténtica desconocida para la mayoría de los madrileños.

Y es que, la joven estudiante de Ingeniería se ha convertido en la voz de toda una generación, la de la princesa Leonor, gracias al renovado acto de la Constitución que se ha celebrado este lunes en la Real Casa de Correos.

Su discurso pausado y emotivo ha marcado el inicio de una nueva forma de celebrar el aniversario de la Constitución Española. Por lo menos, para la Comunidad de Madrid.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya había avisado a los medios de su intención de hacer algunos "cambios" en la escaleta habitual de esta fiesta que, anualmente, se celebra en la Real Casa de Correos.

Hasta ahora, el acto estaba marcado por la solemnidad con un discurso del Delegado del Gobierno y otro de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las dos autoridades cuyo broche final era el himno de España.

Pero Elisa lo ha cambiado todo. Ha sido la primera "de muchas", indicaban desde la propia Puerta del Sol. En una clara alusión a hacer este acto más cercano a la ciudadanía y, sobre todo, a los jóvenes. A los que cada vez les importa menos la política nacional.

Elisa Lapastora ha querido contrarrestar esa imagen de desapego de los problemas de España que se tiene de estas generaciones, declarando su interés por los problemas que vive el Estado de Derecho.

"Los jóvenes no queremos que se ponga en peligro la unidad de España, queremos rendir honor a la princesa de Asturias y tenemos la ilusión de ver crecer al país de libertad que queremos", ha introducido.

Entre la platea de asistentes, ha llamado la atención el tono de Elisa, así como su temple a la hora de hablar ante cientos de desconocidos. Ella misma, a posteriori, ha reconocido que se había sentido "algo nerviosa".

"Pero a medida que he ido avanzando me he sentido segura del todo y ya ha ido saliendo solo, poniendo las pausas justamente donde quería", ha expresado nada más terminar la ceremonia.

La presencia de Elisa ha estado marcada, además, por varios grupos de jóvenes, algunos de ellos estudiantes que han ocupado las primeras filas del evento.

Por ejemplo, tras autoridades como los expresidentes Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón, se podía ver a casi una decena de veinteañeros atentos a los discursos de todos los presentes.

Elisa, con sus 18 años, es de la generación de la infanta Leonor, aunque ella nació en el Hospital del Niño Jesús. Es natural del barrio de Argüelles donde vive con su familia.

La infancia de la joven ha trascurrido como la de muchos otros. Estudió el colegio de los Sagrados Corazones, y tras un excelente expediente académico, ha comenzado el Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Pontificia Comillas ICAI.

Algo que la ha mantenido ligada a las preocupaciones de su generación, a la que ha descrito en su discurso como un grupo de jóvenes "tolerantes" que no "quieren dejar a nadie atrás". "Todos tenemos unas ideas, aunque sean diferentes, pero que entienden la Constitución como algo que articula lo importante", ha añadido.

Para ella, entre las cosas más importantes (y menos políticas), destaca su afición a la música. Toca el piano y la guitarra. Aunque también es una lectora empedernida y una deportista asidua. Actualmente, practica vóley y tenis, aunque en su familia también hay aficionados al baloncesto.

El de hoy ha sido su primer partido en "primera división" puesto que las anteriores veces que había visitado la Real Casa de Correos era para ver el tradicional Belén de Navidad.



Tras este primer pase, se siente muy agradecida. "La experiencia de hoy me ha encantado y me quedo con el gran discurso de la jurista Consuelo Madrigal y el contundente que ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha explicado tras su discurso.

Siguiendo las líneas de la jurista, la joven ha destacado en su discurso que, para ella, como para los jóvenes que nacieron en los 2000, la Constitución "no es de derechas ni de izquierdas". "Es de todos".

"La igualdad es básica para defender la libertad y los derechos de todos. Debemos ser responsables con las ventajas que hemos recibido, cuidarlas y defenderlas para que nos puedan servir a nosotros y a los que vienen después", ha finalizado.

