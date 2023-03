Boadilla y Las Rozas: las alcaldías 'casadistas' que han resistido a la revolución de Ayuso

Hoy se debería haber realizado un acto en memoria de las víctimas de ETA en la Complutense de Madrid.



Pero el sectarismo lo censuró.



Por eso esta tarde no me lo he querido perder, a pesar del cambio de ubicación, junto a compañeros del @ppmadrid y @SerranoAlfonso @sergiosayas pic.twitter.com/P0kIqq4g1h